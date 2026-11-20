Valoarea totală a fondurilor alocate pentru această etapă depășește 272,5 milioane de lei. Ministerul a anunțat vineri, 20 noiembrie, că au fost emise și aproape 126.000 de carduri noi, care vor fi alimentate treptat, după confirmarea distribuirii lor către părinți sau reprezentanții legali ai beneficiarilor.

Peste 545.000 de carduri educaționale sunt alimentate cu 500 de lei

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost demarat procesul de încărcare a 545.007 carduri educaționale destinate beneficiarilor care îndeplinesc în continuare condițiile de eligibilitate.

Este vorba despre persoanele care au beneficiat anterior de acest sprijin și în cazul cărora nu au intervenit modificări privind reprezentantul legal.

Suma totală alocată acestei operațiuni este de 272.503.500 de lei.

Fiecare beneficiar eligibil primește 500 de lei, într-o singură tranșă anuală, pentru achiziționarea produselor necesare participării la activitățile școlare.

Sprijinul este destinat preșcolarilor și elevilor din categorii dezavantajate, având ca obiectiv reducerea dificultăților financiare asociate frecventării cursurilor.

Aproape 126.000 de carduri noi, emise pentru anul școlar 2026 – 2027

Pe lângă cardurile beneficiarilor existenți, MIPE a anunțat emiterea a 125.899 de carduri educaționale pentru persoanele nou-intrate în program.

Acestea nu vor fi alimentate simultan, ci în etape, în funcție de confirmarea distribuirii către beneficiari.

Concret, unitățile de învățământ trebuie să înregistreze în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) faptul că respectivele carduri au fost predate părinților sau reprezentanților legali.

După această confirmare, poate fi realizată alimentarea cardurilor cu suma de 500 de lei.

Ministerul nu a precizat o dată unică la care toate cardurile nou-emise vor avea banii disponibili.

Ce se întâmplă cu beneficiarii care au probleme la verificarea eligibilității

MIPE precizează că există și situații în care verificarea condițiilor de eligibilitate a generat atenționări care necesită clarificări suplimentare.

Pentru aceste cazuri, emiterea sau alimentarea cardurilor se va face pe parcursul anului școlar 2026 – 2027, după soluționarea problemelor semnalate.

Clarificările necesare urmează să fie transmise de Ministerul Educației și Cercetării, iar sprijinul va putea fi acordat după confirmarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de program.

Astfel, beneficiarii ale căror situații necesită verificări suplimentare nu sunt incluși automat în aceeași etapă de alimentare a cardurilor.

Până când pot fi cheltuiți cei 500 de lei

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că sumele acordate pentru anul școlar 2026 – 2027 pot fi utilizate până la 31 august 2027, inclusiv.

Banii pot fi folosiți exclusiv pentru achiziționarea de rechizite școlare și articole de vestimentație necesare frecventării cursurilor.

Prin urmare, sprijinul nu poate fi utilizat pentru cumpărături care nu se încadrează în aceste categorii.

Valoarea de 500 de lei este acordată o singură dată pentru fiecare an școlar, nu lunar.

Programul este finanțat din fonduri europene

Măsura este implementată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Cadrul legal este stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Programul urmărește sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru a facilita accesul la educație și a contribui la prevenirea abandonului școlar.