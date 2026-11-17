Italianul care câștigă 1.400 de euro pe lună a vrut să afle cum trăiesc cei care încasează 6.000-7.000 de euro în fiecare lună.

„Eu câștig 1.400 de euro și mă întreb mereu cum ar fi să primesc de cinci ori mai mult. Mă întreb cât de liniștit aș fi în multe privințe”, a scris bărbatul pe o rețea de socializare.

Întrebarea lui a devenit virală și a atras numeroase răspunsuri. Unii au ironizat întrebarea, alți au oferit propria lor perspectivă și au fost câțiva care au oferit sfaturi. Practic, discuția de pe rețelele de socializare s-a concentrat pe diferențele dintre confortul financiar și adevărata bogăție.

Adevăratul lux este să nu te mai gândești la bani, a fost concluzia unui participant la discuție. Continuarea pe Mediafax Italia.