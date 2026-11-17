Concursul s-a desfășurat în 15 noiembrie 2026, iar rezultatul obținut de tânăra absolventă încununează șase ani de studiu și pregătire. Originară din Târgu Jiu, Ilinca Stăniloiu și-a început parcursul universitar la Arad în 2020, reușind să încheie facultatea în fruntea promoției.

Tânăra spune că performanța a fost rezultatul unui proces îndelungat de învățare, disciplină și perseverență.

„Învățatul pentru rezi este un drum lung, iar ziua examenului este foarte intensă, dar ce mi-am demonstrat prin acest examen este că, dacă îți dorești ceva cu adevărat, îl poți obține”, a declarat aceasta.

Viitorul Ilincăi

Pentru următoarea etapă a pregătirii profesionale, Ilinca își dorește să continue rezidențiatul la Cluj-Napoca, unde intenționează să urmeze specializarea de chirurgie dento-alveolară.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad precizează că pregătirea pentru concursul de rezidențiat reprezintă o preocupare constantă a instituției. Pe lângă formarea academică, universitatea organizează simulări ale examenului, prin care studenții se pot familiariza cu structura și cerințele concursului național.

Reprezentanții UVVG au felicitat-o pe Ilinca Stăniloiu pentru rezultatul obținut și au subliniat că performanța reflectă atât munca individuală și perseverența absolventei, cât și eforturile comunității academice de a pregăti viitori profesioniști în domeniul medical.