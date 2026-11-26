Guvernul României a decis joi să adopte mai multe măsuri care vin în ajutorul fermierilor și al producătorilor români, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, dar și al creșterii prețurilor de la raft.

Executivul a decis prelungirea plafonării adaosului comercial, până pe 30 iunie 2027.

„Am prelungit plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2027 pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii și pentru a ne asigura că produselor obținute de fermierii noștri nu le sunt aplicate marje de adaos comercial uriașe în comparație cu cele aplicate produselor similare provenite din import”, a transmis Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Ajutoare de peste 300.000.000 de lei pentru fermieri

Ministrul Agriculturii a mai anunțat că, în contextul traficului naval dificil din Orientul Mijlociu, cauzat de războiul din Iran, executivul aprobă ajutoare de 314 de milioane de lei pentru fermierii care au nevoie de îngrășăminte.

„Am aprobat acordarea unui sprijin financiar de peste 314 de milioane de lei fermierilor noștri pentru compensarea scumpirii îngrășămintelor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Compensațiile se acordă pentru suprafețele cultivate în anul 2026 cu: grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, legume în solarii și legume în seră. Mă voi asigura că banii vor intra în conturi rapid, pentru că știu câtă nevoie au fermierii de sprijin”, a mai declarat Barbu, într-o postare pe Facebook.

Ajutoarele pentru Ucraina, diminuate

Guvernul a mai decis să prelungească măsura importului de produse agro-alimentare din Ucraina cu un an, însă doar pentru firmele care dețin o licență.

„Am prelungit și măsura importului de produse agro-alimentare din Ucraina doar pe bază de licență, cu un an, până la 31 decembrie 2027, având în vedere dificultățile uriașe pe care le întâmpină în continuare fermierii români în valorificarea producției”, a mai scris ministrul.

Șeful Guvernului a anunțat măsurile încă din deschiderea ședinței de guvern, unde a confirmat nevoile lucrătorilor din domeniul Agriculturii.

„Agricultură, fermierii noștri au nevoie de susținere pentru a se dezvolta și aprobăm două forme de sprijin, o schemă de ajutor de stat de peste 314 milioane de lei, sprijin financiar orientat către compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu și susținem și sectorul zootehnic printr-o altă schemă de finanțare destinată crescătorilor de animale”, a transmis Luca Niculescu, în deschiderea ședinței de guvern.