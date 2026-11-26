Liderii grupului „Prietenii Coeziunii”, care reunește 17 state membre ale Uniunii Europene, s-au întâlnit joi dimineață, la Bruxelles, pentru a stabili o poziție comună înaintea summitului extraordinar dedicat bugetului european pentru perioada 2028-2034.

Potrivit Politico, liderii au decis să le încredințeze lui Nicușor Dan și Giorgiei Meloni misiunea de a reprezenta pozițiile comune ale grupului în cadrul întâlnirilor de negociere programate în cursul zilei.

Nicușor Dan și Giorgia Meloni, în tabăra opusă lui Friedrich Merz

Negocierile privind viitorul buget european au împărțit Uniunea Europeană în două mari tabere.

De o parte se află Germania, condusă de cancelarul Friedrich Merz, alături de Țările de Jos, Austria, Danemarca, Finlanda și Suedia. Aceste state, cunoscute drept țările „frugale”, solicită reducerea cheltuielilor comunitare și acordarea unei importanțe mai mari investițiilor în competitivitate.

De cealaltă parte se află grupul celor 17 state coordonat de România și Italia, care încearcă să protejeze finanțarea politicii agricole comune și a politicii de coeziune.

Friedrich Merz a declarat joi, la sosirea la summitul de la Bruxelles, că dimensiunea bugetului propus rămâne prea mare. Cancelarul german s-a pronunțat și împotriva contractării unor noi datorii comune.

Ce este bugetul UE și de ce se luptă statele europene pentru el

Bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 stabilește câți bani va cheltui blocul comunitar în următorii șapte ani și către ce domenii vor fi direcționați aceștia.

Negocierile de la Bruxelles vor decide câți bani europeni vor fi disponibili pentru autostrăzi, spitale, agricultură, dezvoltare regională, apărare și tehnologie.

În timp ce Germania și aliații săi vor limitarea cheltuielilor, România, Italia și celelalte state din grupul „Prietenii Coeziunii” vor să protejeze fondurile pentru agricultură și reducerea decalajelor economice dintre țările europene.

Cancelarul german vrea ca mai mulți bani europeni să fie direcționați către competitivitate economică, apărare și tehnologie, pentru ca Europa să poată ține pasul cu Statele Unite și China.

Germania este cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene în valoare absolută, ceea ce înseamnă că plătește mai mulți bani la bugetul comunitar decât primește direct prin fondurile europene.

Adoptarea bugetului multianual necesită acordul unanim al celor 27 de state membre și aprobarea Parlamentului European. Astfel, fiecare țară poate bloca adoptarea acestuia.

Reduceri suplimentare de 44 de miliarde de euro

Președintele Consiliului European, António Costa, a prezentat recent o nouă propunere de compromis, care prevede reduceri suplimentare de 44 de miliarde de euro față de un plan anterior.

Nici această variantă nu a reușit însă să mulțumească statele care solicită diminuarea contribuțiilor naționale la bugetul comunitar.

Liderii europeni vor participa joi la mai multe runde de negocieri în grupuri restrânse și la întâlniri bilaterale, urmând să se reunească din nou în cursul serii.

Un acord final nu este așteptat joi, următoarea oportunitate fiind summitul european din 17 decembrie.

Miza uriașă pentru România

Pentru România, rezultatul negocierilor este crucial pentru finanțarea investițiilor din următorul deceniu.

Fondurile de coeziune și cele agricole susțin construcția de autostrăzi, modernizarea căilor ferate, dezvoltarea infrastructurii medicale, extinderea rețelelor de apă și canalizare, precum și plata subvențiilor pentru fermieri.

Mandatul primit de Nicușor Dan și Giorgia Meloni îi transformă pe cei doi în reprezentanții unei coaliții care reunește aproape două treimi dintre statele membre ale Uniunii Europene, într-una dintre cele mai importante negocieri financiare ale blocului comunitar.