Nicușor Dan a explicat că, în discuțiile de până acum, unul dintre obiectivele grupului a fost menținerea la un nivel cât mai apropiat de propunerea inițială a sumelor alocate direct statelor membre. Potrivit președintelui, reducerile aplicate acestor anvelope naționale au fost foarte mici, în comparație cu diminuarea bugetului total.

De asemenea, România a susținut introducerea unor prevederi care să permită efectuarea plăților încă doi ani după încheierea perioadei bugetare, respectiv după 2034. În ceea ce privește competitivitatea, șeful statului a menționat importanța unui criteriu care să permită participarea mai multor state la același lanț de valoare (n.r. value chain).

„Dar, bineînțeles, e o negociere. Nu e bine că anvelopa totală s-a tot redus. Europa ar trebui să aibă o ambiție mai mare pentru 2028-2034, în contextul în care provocările sunt multiple”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre reducerea de 10% a bugetului UE

Întrebat dacă reducerea de 10% față de propunerea inițială a Comisiei Europene pune în pericol sumele promise României, Nicușor Dan a precizat că diminuarea se referă la anvelopa totală a bugetului, în raport cu propunerea anterioară a președinției irlandeze. În schimb, reducerea alocărilor naționale este, în prezent, foarte mică.

„Așa cum este propunerea președintelui Costa, pe anvelopa totală există o reducere de 10% față de propunerea anterioară a președinției irlandeze, dar reducerea pe anvelopele naționale este extrem de mică. Deci, cel puțin până la momentul ăsta, unul din scopurile grupului Prietenii Coeziunii a fost atins”, a declarat președintele.

Întrebat ce demersuri concrete va face România pentru a obține o alocare cât mai consistentă, șeful statului a insistat asupra importanței negocierii comune cu celelalte state membre.

„Să acționăm împreună. Asta a fost forța noastră. Suntem 17 state care acționăm împreună și evident că asta contează. 17 din 27”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele participă joi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, dedicată viitorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Totodată, acesta coprezidează, alături de premierul italian Giorgia Meloni, reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”.

În pregătirea negocierilor, Nicușor Dan a avut miercuri consultări cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, pentru stabilirea poziției României.

România susține un buget european ambițios și finanțări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât și pentru prioritățile strategice ale Uniunii, precum competitivitatea economică, apărarea, securitatea și extinderea europeană.