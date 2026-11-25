Eurostar și-a avertizat clienții cu privire la anularea curselor și le-a recomandat să urmărească actualizările privind circulația trenurilor. Potrivit informațiilor publicate de companie, au fost înregistrate și întârzieri pe mai multe rute, inclusiv în zona gării Bruxelles-Midi.

Printre cursele anulate se numără trenuri care asigurau legătura între principalele orașe europene. Situația afectează călătorii care aveau programate deplasări între Regatul Unit, Franța și Belgia, scrie Reuters.

Compania nu a comunicat deocamdată cât va dura greva și nici când ar putea reveni circulația la normal. De asemenea, Eurostar nu a oferit imediat detalii suplimentare despre motivele declanșării protestului. Potrivit publicației The Local, greva are loc în contextul unor negocieri salariale ale angajaților.

Greve și perturbări în transportul european. Situația din Grecia

Problemele de transport din Europa vin în aceeași perioadă în care Grecia se pregătește pentru o grevă generală programată în zilele de 25 și 26 noiembrie 2026.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Grecia, tranzitează țara sau intenționează să ajungă acolo în aceste zile.

Protestul din Grecia ar putea afecta transportul maritim, aerian, feroviar și rutier. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile elene, navele vor rămâne în porturi pe durata grevei, iar cursele aeriene ar putea înregistra întârzieri sau modificări de program.

MAE le recomandă turiștilor români să verifice din timp rezervările și disponibilitatea mijloacelor de transport, precum și să urmărească informațiile oficiale înainte de plecare.