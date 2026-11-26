Brandul italian de modă Pinko renunță anul acesta, pentru prima dată, la campania Black Friday. Președintele companiei, Pietro Negra, spune că industria a devenit dependentă de reduceri, de la ofertele pentru clienții fideli până la promoțiile private și lichidările de stoc, scrie Reuters. „Neparticipând la Black Friday, încercăm să tăiem unul dintre cele o mie de capete ale dragonului”, a declarat Negra. Decizia va costa compania aproximativ două milioane de euro în venituri, însă impactul asupra profitului va fi proporțional mult mai mic, susține acesta.

Cum pot ajunge reducerile permanente o problemă pentru magazine

Pentru comercianții mici, Black Friday poate aduce un număr mare de comenzi, dar și o reducere considerabilă a câștigului obținut din fiecare produs. În plus, clienții obișnuiți cu promoțiile frecvente ajung să amâne cumpărăturile până la următoarea campanie. Shikha Jain, consultant la Simon-Kucher, explică faptul că inflația ridicată din ultimii ani a afectat încrederea consumatorilor în prețurile afișate.

Tot mai mulți cumpărători se întreabă dacă reducerile anunțate reprezintă economii reale sau doar o nouă strategie de marketing. Pentru unele branduri, refuzul de a participa la Black Friday devine astfel o modalitate de a câștiga încrederea clienților, chiar dacă vânzările imediate au de suferit.

Magazine închise de Black Friday. Angajații primesc liber, iar clienții sunt îndemnați să doneze sânge

Unele companii merg mai departe decât simplul refuz al reducerilor. Retailerul american de echipamente pentru activități în aer liber REI își închide magazinele de Black Friday și le oferă angajaților o zi liberă, încurajându-i să petreacă timp în natură. Brandul de produse cosmetice The Ordinary, deținut de Estée Lauder, își închide la rândul său magazinele și organizează campanii de donare de sânge în New York și Toronto.

Many major U.S. retailers are closing their doors on Thanksgiving, giving employees the day off as families gather across the country. Walmart, Target, Costco, Home Depot, Macy’s and Kohl’s are all shut down for the holiday, with many reopening early on Black Friday. But a handful of spots stay open, including most Denny’s locations on their full 24-hour schedule and many Starbucks with reduced hours. Download the Fox News app or go to https://t.co/wUJxyIuuvK for more. https://t.co/TolIAj1r1N — FOX Business (@FoxBusiness) November 25, 2026

Amy Bi, vicepreședinte al companiei, consideră că achizițiile impulsive îi determină pe oameni să cumpere inclusiv produse de care nu au nevoie sau care nu sunt potrivite pentru pielea lor. Producătorul britanic de îmbrăcăminte Buffalo Systems refuză și el participarea la Black Friday, invocând dimensiunea redusă a afacerii și faptul că produsele sale sunt fabricate în Regatul Unit.

Critică Black Friday, dar obține 20% din vânzările online anuale în trei săptămâni

Nu toate companiile care se declară împotriva consumului excesiv renunță însă la reduceri. Brandul britanic de cosmetice UpCircle, care produce creme și exfoliante din zaț de cafea, coji de ovăz și alte resturi alimentare, critică risipa asociată cumpărăturilor masive.

În același timp, compania oferă reduceri de 25% în perioada Black Friday. Fondatoarea Anna Brightman recunoaște că evenimentul contrazice valorile de sustenabilitate promovate de brand, dar campania atrage numeroși clienți noi. Cifrele explică această alegere: în numai trei săptămâni din jurul Black Friday, UpCircle realizează aproximativ 20% din vânzările sale online anuale.