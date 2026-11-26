Gigantul tehnologic Nvidia le-a cerut partenerilor săi de producție să oprească livrarea serverelor echipate cu cipurile sale către patru țări din Asia de Sud-Est.

Concret, este vorba despre livrările către Malaezia, Singapore, Thailanda și Indonezia, au declarat pentru Financial Times trei persoane familiarizate cu situația.

Parteneri precum Dell și Supermicro au informat cumpărătorii din cele patru țări mai sus menționate faptul că Nvidia nu permite livrarea comenzilor de servere care sunt echipate cu cipurile sale.

Momentan, nu este clar dacă suspendarea acestor livrări este una temporară sau permanentă, în contextul în care Nvidia și partenerii săi se conformează cerințelor impuse de controalele la export ale SUA, notează FT.

Potrivit Reuters, în luna noiembrie, Departamentul Comerțului al SUA a pus în aplicare un nou set de reguli, prin care a fost eliminată o cale de conformare ce le permitea unor proiectanți chinezi de cipuri să aibă acces la servicii avansate de producție fără a obține licențe individuale de export.

Scandalul care a zguduit Nvidia

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a demisionat pe 12 noiembrie, după apariția unor informații privind mai multe relații extraconjugale, inclusiv una cu Alice Huang, o femeie de afaceri chineză suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații de la Beijing.

La nici două săptămâni, Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat că Jensen Huang va reveni în funcție.

„Consiliul de administrație a votat în unanimitate pentru reinstalarea domnului Huang, în urma unei serii de discuții și întâlniri cu acesta, după care Consiliul s-a declarat mulțumit de sinceritatea domnului Huang și de capacitatea sa de a conduce NVIDIA”, se arată în comunicatul companiei.

Nvidia a precizat că decizia de a-l reinstala pe Huang a fost luată în urma „unor informații primite de la înalți oficiali ai guvernului Statelor Unite”.

Compania a adăugat că, „pe baza acestor informații, Consiliul de administrație este încrezător că reinstalarea domnului Huang nu prezintă niciun risc pentru securitatea națională”.