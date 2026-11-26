Nvidia are în prezent un rating „AA”, care indică o capacitate foarte ridicată de a-și îndeplini obligațiile financiare. S&P ar putea coborî calificativul cu o treaptă în următoarele 90 de zile, arată Reuters. Avertismentul vine după ce Jensen Huang a fost reinstalat luni la conducerea companiei, la numai 11 zile după demisia provocată de dezvăluirile privind relațiile sale extraconjugale, inclusiv una cu o femeie de afaceri suspectată că ar avea legături cu serviciile de informații chineze.

S&P avertizează că independența consiliului Nvidia ar putea fi compromisă

Agenția de rating susține că vechimea unor membri ai consiliului de administrație ridică semne de întrebare privind capacitatea acestora de a lua decizii independente. Potrivit S&P, practicile de guvernanță ale Nvidia ar putea să nu fi ținut pasul cu dezvoltarea rapidă a companiei și cu importanța sa pentru industria tehnologică mondială.

Revenirea lui Huang a provocat critici, deoarece noul președinte al consiliului le transmisese anterior investitorilor că acesta nu va fi reangajat, invocând încălcarea codului de conduită. La anunțarea reinstalării, Nvidia a precizat că decizia a fost luată pe baza informațiilor primite de la guvernul american. Compania nu a menționat relațiile personale ale directorului. O comisie independentă a consiliului continuă să examineze acuzațiile.

S&P put Nvidia on downgrade watch today, citing „key man” risk. A day earlier, Jensen Huang told staff Nvidia doesn’t need a succession plan. • $NVDA closed at $149.30, down 3.9%

• S&P flagged a possible one-notch cut from AA within 90 days The credit side wants a plan B. The CEO says the bench is the plan. Source: S&P Global Ratings, CNBC, Yahoo Finance — Rates & Crypto (@RatesAndCrypto) November 26, 2026

Acțiunile Nvidia au pierdut 38% din valoare față de începutul lunii octombrie

Titlurile Nvidia au scăzut miercuri cu aproape 4%, acumulând un declin de 38% față de 6 octombrie. S&P consideră că o eventuală retrogradare ar putea fi limitată la o singură treaptă. O reducere mai severă ar deveni posibilă dacă investigațiile sau alte dezvăluiri ar afecta reputația și perspectivele comerciale ale companiei.

Moody’s, o altă mare agenție de rating, a adoptat o poziție diferită. Aceasta a menținut calificativul Nvidia la „Aa1”, cu perspectivă stabilă, apreciind că revenirea lui Huang reduce incertitudinile privind conducerea operațională. Moody’s avertizează însă că problemele de guvernanță și riscurile legate de reglementare nu au dispărut.

Autoritățile americane nu au găsit dovezi că Alice Huang ar fi spionat pentru China

Separat, The Wall Street Journal a relatat miercuri că oficialii americani nu au identificat dovezi că Alice Huang ar fi primit ordine de la Beijing să îl spioneze pe directorul Nvidia. Potrivit publicației, reprezentanți ai serviciilor de informații au informat membri ai Congresului că femeia de afaceri ar fi avut contacte cu serviciile chineze, dar nu există indicii că ar fi transmis informații importante. Aceste informații nu au putut fi verificate independent.

Tot miercuri, agenția a relatat că Departamentul american al Justiției nu a desfășurat o investigație formală asupra lui Jensen Huang înainte ca președintele Donald Trump să susțină revenirea acestuia la conducerea Nvidia. Anchetele privind doi clienți ai producătorului de cipuri, Super Micro și Megaspeed International, continuă. Companiile sunt vizate de suspiciuni privind transferul unor procesoare avansate către China, cu posibila încălcare a restricțiilor americane la export.