Măsurile au fost anunțate după o investigație de opt luni privind subvențiile și capacitatea excesivă de producție din alte economii, anunță Reuters. Washingtonul susține că aceste practici permit exportul unor mărfuri la prețuri care dezavantajează producătorii americani. Planul nu intră imediat în vigoare. Autoritățile americane au programat o audiere publică pentru 25 ianuarie 2027, înainte de eventuala aplicare a noilor taxe.

Ce tarife propun Statele Unite pentru UE și China

Uniunea Europeană, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan și Elveția ar urma să beneficieze de un plafon tarifar de 15%, care include și taxele vamale existente aplicabile în regimul națiunii celei mai favorizate. Pentru China, Washingtonul propune un nivel de 20%, compatibil cu armistițiul comercial dintre cele două țări, care expiră la 10 ianuarie. Dacă înțelegerea nu va fi prelungită, tariful ar putea urca la 40%.

Vietnamul riscă taxe de 35% dacă negocierile comerciale eșuează, comparativ cu 20% în cazul unui acord. Cambodgia, Indonezia, Malaysia, Thailanda și Bangladesh ar urma să aibă un plafon de 18%, în timp ce pentru Singapore este prevăzut un nivel de 10%.

India ar putea fi taxată cu 17% dacă încheie un acord cu Washingtonul sau cu 25% dacă negocierile nu dau rezultate. Noile tarife nu se vor cumula cu taxele de 10-12,5% introduse anterior în urma unei anchete privind munca forțată și nici cu anumite taxe sectoriale aplicate oțelului, aluminiului și automobilelor.

Au moment où les Américains ont besoin de pouvoir d’achat et non de voir les prix augmenter, #Trump adopte un non-sens coûteux et impose de nouveaux droits de douane à la Suisse et à l’UE. #tariffs #TradeWar https://t.co/u5tZf4RYya — Marc-Erwan (@vittart75) November 26, 2026

China respinge acuzațiile Washingtonului

Beijingul a contestat argumentele americane privind supraproducția industrială. Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a declarat că problema presupusei capacități industriale excesive nu există și nu ar trebui folosită ca pretext politic. Administrația Trump acuză de mai mult timp China că sprijină masiv industrii precum cea auto, siderurgică și producția de panouri solare, favorizând exporturile ieftine. Separat, Washingtonul a propus o taxă de 10% pentru importurile de aeronave comerciale braziliene Embraer și majorarea tarifelor pentru anumite cantități de zahăr din Brazilia.

Noile măsuri vin după înfrângerea lui Trump în instanță și pierderile electorale

Planul reprezintă o nouă încercare a administrației americane de a reconstrui sistemul tarifar după ce Curtea Supremă a invalidat, în februarie 2026, o parte dintre taxele generalizate impuse anterior. De această dată, Washingtonul invocă Secțiunea 301 din Legea comerțului din 1974, care permite intervenții împotriva anumitor practici comerciale considerate neloiale.

Anunțul vine și după înfrângerea republicanilor în alegerile parlamentare din noiembrie, pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții. Democrații critică noile măsuri, susținând că acestea vor crește prețurile pentru consumatorii americani. Piețele financiare au reacționat negativ miercuri. Principalii indici bursieri americani au deschis ședința cu pierderi de peste 1%, iar Nasdaq a scăzut cu peste 3%, pe fondul noilor amenințări comerciale și al vânzărilor de acțiuni tehnologice.