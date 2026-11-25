Un juriu al unei instanțe federale din Brooklyn, New York, a găsit compania Huawei vinovată de 10 dintre cele 12 capete de acuzare, inclusiv de conspirație în vederea încălcării sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Procesul a durat două luni, timp în care procurorii americani au acuzat compania chineză că a recurs la minciuni, înșelăciune și furt în scopul obținerii unor avantaje competitive, a relatat miercuri BBC.

Juriul a respins însă acuzația formulată în baza legislației americane privind combaterea criminalității organizate, care presupunea demonstrarea faptului că Huawei a acționat ca o organizație infracțională.

Procurorii acuză Huawei de practici ilegale desfășurate timp de două decenii

În pledoaria finală, unul dintre procurorii federali americani care au instrumentat dosarul a susținut că Huawei a recurs, timp de 20 de ani, la practici ilegale în scopul extinderii afacerilor sale.

Compania ar fi furnizat băncilor informații false despre activitățile sale comerciale din Iran și ar fi sustras secrete tehnologice de la firmele concurente.

„Timp de decenii, Huawei și trei dintre filialele sale și-au desfășurat activitatea în Statele Unite pe baza minciunilor și a furtului”, a declarat procurorul general al SUA, Todd Blanche.

Acesta a adăugat că persoanele implicate în activitățile infracționale vor fi trase la răspundere datorită eforturilor Biroului Federal de Investigații (FBI) și ale procurorilor federali.

Huawei respinge acuzațiile și își apără succesul comercial

Avocații companiei chineze au susținut că procurorii au pornit de la premisa că Huawei este o organizație infracțională și și-au construit ulterior dosarul în jurul acestei idei. Apărarea a argumentat că succesul comercial al companiei se datorează propriilor inovații și eforturilor depuse de angajați. Huawei desfășoară activități în 170 de țări și are peste 200.000 de angajați.

Într-un comunicat transmis marți, compania a afirmat că achitarea în cazul acuzației de criminalitate organizată „confirmă că aceste acuzații nu au o bază factuală” și a anunțat că va recurge la toate demersurile juridice necesare apărării drepturilor și intereselor sale.

Guvernul de la Beijing a criticat „reprimarea” companiilor chineze de către Statele Unite și și-a exprimat sprijinul față de demersurile acestora de a-și proteja interesele.

Un dosar deschis în 2019

Procurorii federali americani au făcut publice primele acuzații împotriva Huawei în 2019. Dosarul a devenit cunoscut la nivel internațional odată cu arestarea, la sfârșitul anului 2018, în Canada, a directoarei financiare a companiei, Meng Wanzhou.

Aceasta a fost reținută în Canada timp de trei ani și a revenit în China în 2021, în baza unui acord încheiat cu procurorii americani.

Sentința va fi pronunțată în septembrie 2027

Avocatul apărării, Brian Heberlig, a declarat că reprezentanții Huawei sunt mulțumiți de respingerea celei mai grave acuzații, însă consideră că firma ar fi trebuit achitată pentru toate capetele de acuzare.

Pronunțarea sentinței este programată pentru septembrie 2027. Avocații companiei vor solicita aplicarea unor sancțiuni cât mai reduse, iar apărarea estimează că Huawei va contesta ulterior verdictul.

„Dacă cunosc bine Huawei, această luptă va continua, iar compania nu se va opri până când nu va epuiza toate argumentele pe care le poate invoca în apel”, a declarat avocatul.