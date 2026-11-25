Comisia Europeană intenționează să creeze un fond suveran de investiții în tehnologie, prin care să finanțeze în principal companiile specializate în inteligență artificială și calcul cuantic. Potrivit Financial Times, care citează doi oficiali implicați în discuții, valoarea fondului ar putea ajunge la 50 de miliarde de euro.

Investițiile în tehnologii strategice din domeniul semiconductorilor ar putea fi, de asemenea, eligibile pentru finanțare.

Noul fond este conceput astfel încât să permită investiții mai mari, pe termen mai lung și cu un grad de risc mai ridicat decât cele realizate prin actualele instrumente europene de finanțare.

Fondul face parte din strategia europeană privind tehnologiile cuantice

Înființarea fondului, denumit Sovereign Tech Equity Fund (STEF), este prevăzută în propunerea legislativă privind tehnologiile cuantice (Quantum Act), prezentată miercuri de Comisia Europeană. Documentul prevede dezvoltarea unui instrument de finanțare care să sprijine companiile europene în trecerea de la cercetare la producția industrială și comercializarea noilor tehnologii.

Tehnologiile cuantice utilizează principiile fizicii cuantice și au aplicații în domenii precum medicina, securitatea cibernetică, comunicațiile și navigația.

Potrivit Comisiei Europene, noua legislație urmărește să transforme Europa într-unul dintre liderii mondiali în domeniul tehnologiilor cuantice până în 2030.

Cum va fi finanțat noul fond

Modalitatea exactă de finanțare este încă în discuție. Comisia Europeană intenționează să utilizeze resurse comunitare drept capital inițial, astfel încât să atragă până la șase euro din investiții suplimentare pentru fiecare euro alocat.

Banca Europeană de Investiții (BEI) ar putea contribui cu expertiză financiară, fără să își asume direct riscurile investițiilor.

Fondul va fi administrat de un gestionar independent, astfel încât deciziile privind achiziționarea de participații în companiile tehnologice să nu fie influențate de considerente politice.

Detaliile privind funcționarea fondului vor fi stabilite în februarie 2027, când liderii europeni vor discuta despre competitivitatea economiei comunitare.

În nouă luni, SUA investește în AI de cinci ori mai mult decât Europa într-un deceniu

Una dintre principalele probleme ale sectorului tehnologic european este accesul limitat la capitalul necesar extinderii companiilor inovatoare.

Conform raportului „State of European Tech 2026”, realizat de compania europeană de investiții Atomico, Statele Unite au investit în inteligența artificială, doar în primele nouă luni ale acestui an, de cinci ori mai mult decât Europa într-un deceniu.

Companiile europene care au nevoie de finanțări consistente pentru extinderea activității apelează frecvent la investitori americani, unele dintre ele ajungând ulterior să își mute operațiunile în străinătate.

Un fond de zece ori mai mare decât cel actual

Noul fond ar putea avea o valoare de zece ori mai mare decât Scaleup Europe Fund, fondul european destinat finanțării extinderii companiilor tehnologice. Acesta are o valoare de aproximativ cinci miliarde de euro, dintre care un miliard reprezintă contribuția Comisiei Europene, restul provenind de la investitori privați și instituționali.

Spre deosebire de alte mecanisme europene de finanțare, noul fond va putea achiziționa direct participații semnificative în companiile care dezvoltă tehnologii considerate strategice.

Finanțarea nu este singurul obstacol

Eficiența unor fonduri publice de asemenea dimensiuni rămâne însă subiect de dezbatere. O analiză a Jacques Delors Centre – institut de cercetare din Berlin specializat în politici europene – arată că aceste instrumente pot acoperi anumite deficiențe în finanțarea inovației europene, dar pot genera și riscuri de distorsionare a pieței capitalului de risc.

Specialiștii identifică și alte obstacole în dezvoltarea companiilor tehnologice europene, precum deficitul de personal calificat, fragmentarea pieței unice și diferențele dintre reglementările naționale ale celor 27 de state membre.