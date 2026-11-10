Ce vacanțe și-au ales românii de Black Friday. Maldive și Thailanda, în topul preferințelor. Cât sunt dispuși să cheltuiască

În primele patru zile ale campaniei Black Friday, desfășurate în perioada 6–9 noiembrie, numărul solicitărilor de vacanță primite de Eturia a fost cu 15% mai mare decât în perioada similară din 2025.

Cele mai importante creșteri au fost înregistrate pentru Maldive, unde numărul cererilor s-a triplat, și Thailanda, unde solicitările au fost de 2,5 ori mai numeroase decât anul trecut.

Datele reflectă interesul turiștilor pentru aceste destinații, fără a reprezenta însă numărul rezervărilor efectiv finalizate.

Cât cheltuiesc românii pentru o vacanță de Black Friday

Potrivit datelor platformei de rezervări Circuiterra.net, bugetul median al unei vacanțe explorate online depășește 4.600 de euro, echivalentul a aproximativ 1.900 de euro de persoană.

Durata medie a vacanțelor solicitate este de 10 zile, în timp ce călătoriile cu bugete de peste 10.000 de euro reprezintă aproximativ 9% din totalul căutărilor.

Comparativ cu anul trecut, numărul căutărilor pe platformă a crescut cu 31%, iar valoarea totală a vacanțelor configurate de utilizatori este cu 11% mai mare.

„Datele din primele patru zile ale campaniei Black Friday arată că românii își mențin bugetele și preferințele de călătorie la nivelul anului trecut”, a declarat Ana Maria Gherasim, Head of Sales Eturia.

Potrivit acesteia, turiștii încearcă să profite de reduceri pentru a obține prețuri mai bune la destinațiile pe care intenționau deja să le viziteze.

China, Japonia și destinațiile africane câștigă teren

Pe lângă Maldive și Thailanda, românii se orientează și către alte destinații din Asia și Africa.

Solicitările pentru China au crescut cu 45% față de ediția precedentă a campaniei, în timp ce Japonia și Filipine se regăsesc anul acesta printre destinațiile preferate.

În Africa, Kenya a înregistrat o creștere de 50% a cererilor, iar Tanzania atrage interesul turiștilor care caută vacanțe ce includ safari și experiențe în natură.

Tot mai multe familii cu copii caută vacanțe la reducere

O altă tendință observată în acest an este creșterea interesului familiilor cu copii pentru vacanțele cumpărate sau planificate în perioada Black Friday.

Aproximativ una din trei solicitări provine de la familii cu copii, ponderea acestora fiind cu peste o treime mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

Cuplurile rămân însă principala categorie de clienți, reprezentând 49% din totalul cererilor.

În ceea ce privește perioada călătoriilor, 54% dintre solicitări vizează vacanțe programate pentru anul 2027, iar aproximativ 70% sunt pentru sezonul de iarnă.

Printre destinațiile preferate pentru sărbătorile de iarnă și vacanțele școlare se numără Maldive, Thailanda și țările din Africa de Est.

Ce reduceri sunt disponibile pentru vacanțele de Black Friday

Campania Eturia se desfășoară până pe 20 noiembrie și include, potrivit agenției, reduceri de până la 900 de euro de persoană, în funcție de pachetul turistic ales.

Ofertele vizează atât sejururi la plajă, cât și circuite culturale, safari, vacanțe pentru familii și călătorii premium.

Pe platforma Circuiterra.net este anunțată și o reducere de 10% pentru vacanțele rezervate online în perioada campaniei.

Datele prezentate de Eturia provin din activitatea proprie și indică evoluția cererii pentru vacanțe exotice, fără a reflecta întreaga piață de turism din România.