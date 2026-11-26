Dan Dungaciu a afirmat că nu a identificat argumente care să justifice interpretarea declarațiilor lui George Simion în alt mod decât ca exprimări metaforice.

„N-am găsit, n-am citit, n-am auzit de un argument că ar putea să fie altceva decât un dosar politic într-o țară în care actuala putere este susținută, inclusiv de un fost președinte care vorbea public de nenumărate ori despre țepe în Piața Victoriei. Este evident un abuz. Un abuz pe care n-am cum să-l calific altminteri decât un gest politic”, a spus Dungaciu, joi, la B1 TV.

Paralele cu declarațiile lui Băsescu din 2004

Acesta a spus că declarațiile făcute de Simion și declarațiile făcute de Traian Băsescu sunt judecate cu dublă măsură, subliniind că acestea nu ar trebui interpretate literalmente.

„Nimănui nu i-a trecut prin minte că această formulă trebuie luată ad litteram, așa cum nimănui nu i-a trecut prin cap că președintele Băsescu vrea să-i tragă în țeapă pe toți în fața Guvernului. Nu cred că veți reuși să convingeți pe cineva că nu e o dublă măsură pe care se aplică la doi lideri politici diferiți”, a mai spus Dungaciu.

Acesta a făcut repetate trimiteri la declarațiile lui Băsescu din prima sa campanie prezidențială, din 2004, când le-a transmis oponenților politici: „Ei, băieţi, pe mine nu mă învingeţi! În Piaţa Victoriei, la ţepe, după 28 noiembrie!”.

De ce a fost inculpat liderul AUR

George Simion este acum inculpat într-un dosar pentru instigare publică pentru o reacție din martie 2025, când Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale cu repetiție.

Simion a calificat respingerea candidaturii drept o „lovitură de stat” și a spus că cei responsabili ar trebui „jupuiți în piața publică”.