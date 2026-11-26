Președintele AUR, George Simion, a anunțat joi, la ieșirea de la Parchetul General, că i-a fost schimbată încadrarea juridică în dosarul în care este cercetat, din suspect în inculpat.

Liderul AUR a spus că a fost audiat într-un dosar deschis în luna martie 2025, pe care l-a catalogat drept „o mascaradă” și „un dosar politic”.

„Am fost chemat aici după un an și jumătate pentru a mi se spune astăzi că mi se schimbă încadrarea și sunt inculpat”, a declarat George Simion.

„Cred că apele s-au împărțit în societatea românească. Opinia mea – în acest dosar se încearcă îngenuncherea AUR. Nicușor Dan a spus ce intenții are și de cine se teme în 2028”, a mai spus liderul AUR.

Ce spune Parchetul General

Potrivit procurorilor, liderul AUR ar fi îndemnat, într-un videoclip publicat pe Facebook în martie 2025, la agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții membrilor Biroului Electoral Central, folosind expresia „ar trebui jupuiți în piața publică”.

„În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt:

În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul ”Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori).

Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale).

Mesajul transmis prin intermediul rețelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeași dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeași formațiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor”, se arată în comunicatul emis de Parchetul General.