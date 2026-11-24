Eurodeputatul spune că liderul PSD nu a avut nicio reacție publică la noul pachet de negociere prezentat sâmbătă, 21 noiembrie, de președintele Consiliului European, António Costa. Documentul stabilește baza discuțiilor dintre liderii europeni privind bugetul pentru perioada 2028–2034, înaintea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 26 și 27 noiembrie.

„Nu așa se apără interesele României pe plan european: prin tăcerea și lipsa completă de implicare a liderului partidului de guvernare”, a transmis marți Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul liberal consideră că România are nevoie de implicarea tuturor liderilor politici în negocierile europene, deoarece viitorul buget va stabili finanțările disponibile pentru țară în următorii șapte ani.

Mureșan: Doar câștiguri populiste imediate

Siegfried Mureșan îl acuză pe Sorin Grindeanu că urmărește câștiguri politice imediate și ignoră deciziile cu impact pe termen lung asupra României.

„Pentru Sorin Grindeanu, orice strategie de guvernare pare să aibă o speranță de viață de cel mult o săptămână. Orice decizie cu impact pe termen lung pentru România este ignorată de președintele PSD, care urmărește doar câștiguri populiste imediate”, a scris eurodeputatul.

Acesta a atras atenția și asupra poziției statelor care susțin reducerea bugetului european, printre care Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia, Danemarca și Finlanda, explicând că România și celelalte state care se opun diminuării finanțărilor trebuie să își coordoneze pozițiile în negocieri.

Agricultura și coeziunea, mize importante pentru România

Europarlamentarul susține că, în calitate de negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual, a reușit, împreună cu statele din grupul „Prietenii Coeziunii”, să protejeze finanțările pentru agricultură și politica de coeziune de reducerile majore propuse.

Cele două domenii reprezintă principalele politici europene prin care România primește finanțare, susține Mureșan.

Grupul „Prietenii Coeziunii” reunește 17 state membre ale Uniunii Europene, printre care România, Italia, Spania, Polonia, Grecia și Ungaria, care susțin menținerea finanțărilor europene destinate agriculturii și reducerii disparităților economice și sociale dintre regiuni.

Eurodeputatul consideră că și Guvernul României trebuie să apere aceste alocări în Consiliul European, subliniind că lipsa de implicare a liderului PSD nu ajută țara noastră.

„Dacă România va obține toate fondurile de care are nevoie pentru următorii șapte ani, acest lucru se va întâmpla nu datorită lui Sorin Grindeanu, ci în pofida lipsei sale de interes și de implicare”, a scris Siegfried Mureșan.