Și Ungaria se află sub presiunea Bruxelles-ului, ambele țări riscând inclusiv suspendarea unor fonduri europene.

Bulgaria riscă prima amendă aplicată pentru încălcarea regulilor fiscale europene

Comisia Europeană a avertizat marți, 24 noiembrie, că Bulgaria ar putea primi o amendă de până la 23 de milioane de euro pentru nerespectarea obligațiilor privind disciplina bugetară, potrivit publicației Politico.

Anunțul a fost făcut în cadrul celei mai recente evaluări a economiilor statelor membre, desfășurată prin mecanismul cunoscut drept Semestrul European.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a precizat că hotărârea privind sancțiunea ar putea fi adoptată în următoarele luni.

„Ne așteptăm ca decizia privind amenda să fie luată la sfârșitul acestui an sau foarte devreme anul viitor”, a declarat oficialul european.

Dacă va fi aplicată, sancțiunea ar reprezenta o premieră în utilizarea mecanismului european de amenzi pentru încălcarea regulilor fiscale.

Deficit de 5% din PIB, peste limita permisă de UE

Situația Bulgariei este cu atât mai importantă cu cât țara a aderat la zona euro în ianuarie 2026.

Normele fiscale europene prevăd că deficitul bugetar trebuie menținut sub 3% din produsul intern brut, în timp ce datoria publică nu ar trebui să depășească 60% din PIB.

Deși datoria Bulgariei se situează mult sub pragul european, deficitul bugetar este estimat să ajungă la 5% din PIB în acest an.

Comisia Europeană consideră că autoritățile de la Sofia nu au adoptat suficiente măsuri pentru corectarea dezechilibrului.

Ungaria riscă blocarea fondurilor europene

Avertismentul Bruxelles-ului vizează și Ungaria, care ar putea pierde temporar accesul la anumite finanțări europene dacă nu respectă cerințele privind ajustarea fiscală.

Spre deosebire de Bulgaria, Ungaria nu poate fi sancționată prin același mecanism de amendare, deoarece acesta se aplică statelor din zona euro și permite penalități de până la 0,02% din PIB.

Ambele țări riscă însă suspendarea unor fonduri europene dacă nu se conformează solicitărilor Comisiei până în primăvara anului 2027.

De ce a schimbat UE regulile privind sancțiunile bugetare

Uniunea Europeană a modificat cadrul fiscal după pandemie, în contextul creșterii datoriilor publice și al cheltuielilor masive efectuate de guverne pentru susținerea economiilor.

Noile reguli prevăd amenzi mai mici, pentru ca acestea să poată fi aplicate fără să agraveze situația financiară a statelor sancționate.

Un precedent important datează de acum aproximativ zece ani, când Spania și Portugalia au fost vizate de proceduri similare, însă amenzile au fost reduse în cele din urmă la zero.

Valdis Dombrovskis a explicat că sancțiunile foarte mari erau dificil de pus în practică, motiv pentru care sistemul a fost revizuit.

Pentru România, cazul Bulgariei reprezintă un precedent important, în condițiile în care regulile europene privind deficitul bugetar se aplică și țării noastre. Totuși, mecanismul amenzilor rezervat statelor din zona euro nu se aplică în prezent României, care utilizează în continuare leul.