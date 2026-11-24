Într-o scrisoare comună adresată luni președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa, premierii Danemarcei, Mette Frederiksen, Suediei, Ulf Kristersson, și Poloniei, Donald Tusk, alături de liderii Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei, au avertizat că revenirea Rusiei în competițiile sportive internaționale ar reprezenta o victorie pentru Kremlin, relatază Politico.

Comisia Europeană a propus luni interzicerea participării sportivilor care concurează sub drapelul Rusiei și a recomandat guvernelor să ia în considerare refuzul acordării vizelor acestora, odată ce interdicția va fi aprobată. Măsura propusă are nevoie de sprijinul tuturor celor 27 de state membre ale UE.

Cei șapte lideri doresc ca guvernele să înceteze imediat eliberarea vizelor pentru sportivii ruși și belaruși, o măsură care i-ar putea exclude inclusiv pe cei autorizați să concureze sub drapel neutru. Aceștia solicită, de asemenea, înăsprirea normelor UE privind vizele, pentru a limita, în general, călătoriile neesențiale din Rusia.

Însă, în condițiile în care o propunere legislativă este așteptată abia la începutul anului 2027, liderii susțin că problema este „prea urgentă” pentru a mai aștepta.

„Permiterea statului rus să trimită participanți la competițiile internaționale riscă să transmită un semnal de acceptare treptată a războiului de agresiune al Rusiei”, au scris aceștia. „Este pur și simplu imposibil să separăm sportul de geopolitică”.

Cele șapte state intenționează să își susțină poziția la summitul UE de joi, de la Bruxelles.