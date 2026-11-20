Într-o declarație de presă publicată pe Facebook, Ambasada Rusiei a criticat decizia autorităților române de a nu permite participarea sportivilor ruși cu vârste între 12 și 14 ani la Campionatul European de Taekwondo, programat la sfârșitul lunii noiembrie, la București.

„Refuzul autorităților române de a acorda vize echipei naționale a Rusiei de taekwondo pentru participarea la Campionatul European la această disciplină sportivă, destinat băieților și fetelor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, care va avea loc la București în perioada 26–29 noiembrie 2026, reprezintă o nouă manifestare a rusofobiei din partea oficialităților de la București”, se arată în declarația Ambasadei.

Diplomații ruși susțin că autoritățile române au ignorat deciziile organismelor internaționale de taekwondo și acuză România de încălcarea unor convenții internaționale privind drepturile omului și protecția copiilor.

Ambasada Rusiei critică explicațiile MAE

Ambasada Rusiei a criticat și argumentele prezentate de Ministerul român al Afacerilor Externe pentru refuzul acordării vizelor, referitoare la incidentele de securitate din Marea Neagră și la încălcarea spațiului aerian al României.

Reprezentanții ambasadei au pus la îndoială și capacitatea României de a organiza competiții sportive internaționale în condiții egale pentru participanți.

„Abuzând de prerogativa acordării vizelor copiilor din Rusia, partea română a demonstrat încă o dată că nu este demnă și nici capabilă să organizeze competiții sportive de înalt nivel și să asigure condiții echitabile și egale pentru participanții la acestea”, au precizat reprezentanții misiunii diplomatice.

În finalul comunicatului, Ambasada Rusiei a făcut referire la relațiile dintre cele două state și la modul în care decizia autorităților române ar putea influența evoluția acestora.

„Prin acțiunile sale distructive și de confruntare, dictate de rusofobia conjuncturală, autoritățile oficiale române nu fac decât să adâncească liniile de divizare, agravând relațiile ruso-române, care se află deja într-o profundă criză. Acest lucru va fi, fără îndoială, luat în considerare de Rusia în procesul de configurare a viitoarelor relații bilaterale”, a mai transmis Ambasada Rusiei.

Poziția Ministerului Afacerilor Externe

Declarația a fost publicată după ce ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat vineri la Ministerul rus de Externe. Autoritățile ruse au transmis un protest în legătură cu refuzul acordării vizelor pentru sportivii ruși.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, într-un comunicat, convocarea ambasadorului Cristian Istrate, precizând că decizia privind neacordarea vizelor aparține exclusiv autorităților române.

„MAE confirmă că ambasadorul României la Moscova a fost convocat astăzi, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, în legătură cu decizia părții române de neacordare a vizei pentru un grup de sportivi ruși. Acordarea vizelor este un atribut suveran al statului român, exercitat potrivit legislației naționale și regulilor spațiului Schengen”, a transmis MAE.

Ministerul a explicat că decizia a fost luată în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al incidentelor de securitate care au afectat România.

„Decizia României a avut în vedere toate implicațiile posibile și reflectă poziția țării noastre cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și la consecințele directe asupra României, inclusiv atacurile împotriva vaselor în Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național”, se arată în comunicat.