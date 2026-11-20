Implementat treptat, „instrumentul de detectare a similarităților” permite politicienilor și conturilor cu mulți urmăritori pe TikTok să identifice și să raporteze conținutul generat de inteligența artificială folosind imaginea lor, fără consimțământ.

Acest conținut, cunoscut sub numele de „deepfakes”, constă în text, imagini, videoclipuri și materiale audio, care par autentice, dar sunt produse sau manipulate de inteligența artificială, potrivit AFP.

Instrumentul va ajuta la combaterea dezinformării în timpul alegerilor care vor avea loc anul viitor în Europa, în special în Italia, Franța și Grecia.

„Protejarea integrității alegerilor este una dintre cele mai importante responsabilități pe care le avem la TikTok”, a declarat Francesca Scapolo, șefa departamentului de relații guvernamentale al TikTok pentru alegerile europene.

Ea a adăugat că acest instrument de similaritate va ajuta „liderii politici și autoritățile publice să identifice conținutul generat de inteligența artificială, care a fost partajat potențial fără consimțământul lor”.

Uniunea Europeană a început să implementeze reguli ample de transparență privind inteligența artificială în august, inclusiv cerința de a identifica în mod clar deepfake-urile și alte tipuri de conținut generat de inteligență artificială.

TikTok le cere creatorilor de conținut să semnaleze imaginile, sunetele și videoclipurile generate de inteligență artificială de câțiva ani. Rețeaua de socializare a anunțat, de asemenea, în luna iulie că va lua măsuri drastice împotriva conturilor care prezintă exclusiv videoclipuri generate folosind această tehnologie.

Anul trecut, compania a transmis că progresele tehnologice îi vor permite să își reducă personalul și locațiile dedicate moderării la nivel mondial, potrivit sursei citate.

Inteligența artificială a devenit din ce în ce mai importantă în moderarea rețelelor sociale. Platformele încearcă să economisească resursele necesare pentru a revizui conținutul uman, cum ar fi pornografia, dezinformarea și discursul instigator la ură.