Dickinson pune accent pe faptul că noul material a fost realizat complet fără inteligență artificială, într-o perioadă în care tehnologia câștigă tot mai mult teren în industria muzicală. Albumul va apărea prin casa de discuri BMG și continuă cariera solo a artistului după „The Mandrake Project”, lansat în 2024, relatează Metal Hammer.

Un videoclip despre manipulare, conspirații și minciuni

Primul single, „Speaking In Tongues”, pornește de la fenomenul religios al vorbirii în limbi necunoscute, asociat unor stări de extaz spiritual. Dickinson folosește această imagine pentru a critica lumea rețelelor sociale și comportamentul unor lideri politici. „Căutarea adevărului cu prețul sănătății mintale contrastează puternic cu superficialitatea internetului, a rețelelor sociale și a clasei politice narcisiste”, a explicat muzicianul.

Videoclipul deschide o serie de povești interconectate, care vor construi treptat universul albumului. Artistul îl descrie drept brutal și violent, o reflectare a unei lumi dominate de acuzații, detenție, conspirații și minciuni. Fiecare videoclip următor va avea propria poveste, dar toate vor contribui la același fir narativ.

Albumul a fost înregistrat fără inteligență artificială, în studioul lui Dave Grohl

„PsychoGod” a fost înregistrat la începutul anului 2026, la Studio 606 din California, deținut de Dave Grohl, liderul Foo Fighters. Dickinson a lucrat cu formația sa solo, înregistrând piesele împreună, în studio, și nu prin asamblarea separată a instrumentelor. Artistul a subliniat într-un interviu recent că albumul nu folosește inteligență artificială sau mostre sonore generate artificial.

Noul material conține 13 piese și este influențat de literatura fantastică, mitologie și operele lui William Blake și Aleister Crowley. Una dintre melodii, „Eye Of Sauron”, folosește personaje din universul „Stăpânul Inelelor”. Dickinson a explicat că a avut nevoie de acordul deținătorilor drepturilor asupra operei lui Tolkien. Piesa nu reconstituie povestea originală, ci folosește personajele pentru a vorbi despre războaiele provocate de dorința de cucerire și lăcomie.

Turneu european în 2027, cu spectacole aproape de România

Bruce Dickinson va promova albumul printr-un turneu european care începe în iunie 2027. Printre concertele anunțate se numără Milano, pe 22 iunie, Zagreb, pe 25 iunie, Belgrad, pe 26 iunie, și Sofia, pe 28 iunie. Programul include și alte spectacole europene în noiembrie și decembrie. În paralel, Dickinson va continua să concerteze cu Iron Maiden, care are programate noi spectacole în America de Nord în primăvara anului 2027.