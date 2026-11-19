„În urma unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Teatrul Național «I.L.Caragiale» București face următoarea precizare: începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Național București a încetat”, a transmis TNB într-o postare pe Facebook.

Angajarea regizorului la Teatrul Național București a provocat reacții în lumea teatrului, în contextul unor acuzații de hărțuire și comportament abuziv formulate de foste studente și colaboratoare. Acuzațiile au fost prezentate într-o investigație RISE Project din 2022.

Felix Alexa a respins acuzațiile

Felix Alexa a respins acuzațiile, pe care le-a calificat drept mincinoase. Pe 11 noiembrie, regizorul a criticat public persoanele care au contestat angajarea sa.

Anterior, Teatrul Național București anunțase suspendarea temporară a repetițiilor pentru spectacolul „Tartuffe”, de Molière, regizat de Felix Alexa, în urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Culturii.

Pe 9 noiembrie, reprezentanții Ministerului Culturii s-au întâlnit cu managerul TNB, Ada Lupu Hausvater, și și-au exprimat îngrijorarea față de acuzațiile aduse regizorului și reacțiile din lumea teatrului.

De asemenea, peste 2.500 de persoane au semnat o petiție prin care au cerut verificarea procedurii de angajare a lui Felix Alexa și a modului în care conducerea TNB a gestionat situația.