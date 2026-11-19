„Châtaigniers en fleurs” (Castani în flori) a depășit estimarea de 180 de milioane de dolari la o licitație Sotheby’s din New York, miercuri. Vânzarea a avut loc în urma unui acord între actualii proprietari și moștenitorii unei familii evreiești care a vândut-o în Germania din epoca nazistă, potrivit AP.

Cu o zi înainte de licitație, Sotheby’s a anunțat un acord între familia Blaquier-Arrieta, care deține tabloul din 1975, și descendenții lui Hedwig și Samuel Fischer, care l-au vândut în 1936.

Un avocat al moștenitorilor familiei Fischer a cerut amânarea vânzării până când Sotheby’s va demonstra că tabloul nu a fost vândut sub constrângere.

Un tablou cu o istorie complexă

Casa de licitații a declarat că „recunoscând istoria complexă a picturii din epoca nazistă și suferințele îndurate de familia Fischer în timpul Holocaustului, cele două familii au ajuns la o soluție reciproc satisfăcătoare”. Nu a dezvăluit detalii ale acordului.

Moștenitorii familiei Fischer au declarat că sunt „recunoscători pentru negocierile și colaborarea bazate pe încredere și corecte cu Sotheby’s și familia Blaquier-Arrieta, care fac posibilă recunoașterea suferinței familiei Fischer în timpul erei naziste”.

Van Gogh a pictat „Châtaigniers en fleurs” într-o explozie de creativitate după eliberarea sa dintr-un azil psihiatric în mai 1890. Și-a luat viața două luni mai târziu.

Recordul anterior pentru Van Gogh, stabilit în 2022

Recordul anterior pentru un tablou Van Gogh a fost de 117,2 milioane de dolari plătiți pentru „Verger avec cyprès” (Livadă cu chiparoși) la o licitație Christie’s în 2022.

Portretul „Arlequin” al lui Paul Cézanne s-a vândut cu 111 milioane de dolari în cadrul licitației de miercuri a mai multor lucrări impresioniste și postimpresioniste adunate de regretata colecționară de artă argentiniană Nelly Arrieta de Blaquier și de soțul ei, magnatul zahărului, Carlos Pedro Blaquier.

Cele 12 lucrări s-au vândut pentru un total de 412 milioane de dolari.