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Incredibil. Un tânăr regretă că a vândut o aplicație de livrare a pizzei cu 51 de milioane de euro

Un tânăr regretă că a vândut o aplicație de livrare a pizzei cu 51 de milioane de euro. El spune că deși a obținut o avere scopul său era să construiască o companie cu numeroși angajați. Aplicația a fost realizată cu bani foarte puțini și a avut un succes rapid.
Incredibil. Un tânăr regretă că a vândut o aplicație de livrare a pizzei cu 51 de milioane de euro
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
16 nov. 2026, 15:40, Economic
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Afacerea a pornit în 2009, în Bologna, Italia, atunci când tânărul termina studiile și era în căutarea unui loc de muncă. Ideea a fost inspirată de pliantele publicitare primite în cutia poștală și s-a transformat în doar șase ani într-o afacere de 51,2 milioane de euro.

Aplicația de livrare a pizzei a cucerit mai multe orașe din Italia și a atras atenția unei companii germane. Aceasta a cumpărat-o pentru suma de 51,2 milioane de euro și a vândut-o un an mai târziu altei companii.

În prezent, tânărul se ocupă de investiții, dar declară că regretă afacerea din 2015.

El explică că a intenționat să construiască o companie cu numeroși angajați, nu doar o aplicație. Continuarea pe Mediafax Italia.

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