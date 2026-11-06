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Agentul lui Dolly Parton renunță la procesul pentru averea de 450 de milioane de dolari intentat împotriva nepotului cântăreței

Danny Nozell, managerul vedetei de muzică country, l-a acuzat pe nepotul lui Dolly aPrton că a făcut amenințări pentru a pune mâna pe averea mătușii sale, a cărei avere este estimată de Forbes la 450 de milioane de dolari.
Agentul lui Dolly Parton renunță la procesul pentru averea de 450 de milioane de dolari intentat împotriva nepotului cântăreței
Dolly Parton/Mediafax Foto/DPA/Hepta
Laurentiu Marinov
06 nov. 2026, 07:38, Știrile zilei
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Agentul legendei muzicii country Dolly Parton a renunțat joi la un proces civil împotriva nepotului cântăreței, a relatat presa americană, pe fondul unui conflict privind  averea artistei, potrivit Le Figaro.

Plângerea depusă în septembrie de Danny Nozell, managerul lui Dolly Parton, l-a acuzat pe nepotul acesteia, Bryan Seaver, că amenință că va confisca imperiul financiar al vedetei, care include un parc de distracții, un hotel și un muzeu care urmează să se deschidă în curând.

Bryan Seaver, care a anunțat în august moartea lui Dolly Parton la vârsta de 80 de ani, a fost responsabil de securitatea proprietăților artistei timp de ani de zile, dar a fost concediat brusc.

Documentele instanței susțineau că Seaver a proferat „amenințări”, inclusiv un mesaj text în care avertiza că va deveni „brațul răzbunător pentru întreaga familie (a sa),” a relatat New York Times . În cadrul acestor proceduri, un judecător a emis un ordin de restricție temporar împotriva lui Seaver, care a fost anulat joi de o instanță din Nashville, potrivit mai multor agenții media americane.

Dolly Parton și-a construit un adevărat imperiu

De-a lungul carierei sale muzicale, marcată de numeroase hituri, Dolly Parton și-a construit un adevărat imperiu, inclusiv parcul tematic Dollywood din Tennessee-ul ei natal, care primește aproape patru milioane de vizitatori pe an.

Averea cântăreței este estimată la 450 de milioane de dolari, potrivit site-ului Forbes. Soțul ei, Carl Dean, a murit anul trecut, iar cuplul nu a avut copii.

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