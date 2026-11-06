Lovitură pentru Trump. Construcția arcului de triumf, blocată de tribunal

Ordinul de restricție temporară emis de judecătoarea districtuală americană Tanya Chutkan, care a oprit lucrările, reprezintă un regres major pentru unul dintre cele mai importante proiecte ale președintelui Donald Trump din viziunea sa de a remodela Washingtonul, potrivit AP.

Decizia a venit în urma unei serii de pași întreprinși joi de către guvern, inclusiv aprobarea finală a arcului de către Comisia Națională de Planificare a Capitalei, printr-un vot de 8-4, după o audiere de nouă ore, în cadrul căreia zeci de martori s-au opus construcției.

Administrația a declarat că lucrările ar putea începe imediat ce va fi obținută aprobarea și Departamentul de Interne va emite o decizie finală de autorizare a construcției, iar notificarea corespunzătoare va fi publicată de Serviciul Parcurilor Naționale.

O comisie federală importantă a dat joi seară aprobarea finală pentru proiectul președintelui Donald Trump de a construi un arc memorial în apropierea centrului orașului Washington, depășind astfel un obstacol cheie în calea începerii lucrărilor.

Construcție de 76 de metri înălțime

Comisia Națională de Planificare a Capitalei a aprobat proiectul de 76 de metri înălțime pe care Trump l-a urmărit ca parte a eforturilor sale de a remodela regiunea capitalei. Votul de 8 la 4 dă undă verde pentru lansarea construcției.

Arhitectura se confruntă încă cu provocări legale, iar un judecător era așteptat să decidă dacă să o blocheze sau nu. Nu este clar cât va costa proiectul sau cum va fi finanțat, deși unele estimări au ajuns la 100 de milioane de dolari.

Arcul, unul dintre numeroasele proiecte din Washington ale lui Trump

Votul final al comisiei de planificare a avut loc după 9 ore și jumătate, iar zeci de oameni s-au opus. Votul comisiei a fost împărțit pe criterii federale și locale. Cei care au fost în favoarea proiectului lucrează pentru administrație sau au legături cu președintele, care a promovat construcția imediată. Oponenții au reprezentat orașul Washington.

Arcul este unul dintre numeroasele proiecte din Washington pe care președintele republican le-a întreprins în timp ce adaptează capitala după gusturile sale – de la renovarea unuia dintre terenurile sale publice de golf legendare până la amenințarea cu demolarea Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului. Aceste proiecte ar putea fi în curând supuse unor analize intense, după ce democrații au obținut controlul asupra Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului din această săptămână.