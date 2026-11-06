Coreea de Nord își recompensează hackerii cu apartamente și bani. Cum a construit Kim Jong Un o armată de experți în atacuri cibernetice

Programul, dezvoltat de peste un deceniu, a contribuit la formarea unor experți implicați în operațiuni cibernetice de amploare, inclusiv în atacul asupra platformei de criptomonede Binance, care ar fi adus aproximativ 6,3 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a transformat recrutarea și pregătirea specialiștilor în informatică într-o componentă importantă a strategiei militare a țării. Programul identifică anual aproximativ 150-200 de elevi cu rezultate excepționale, începând de la vârste de 11 sau 12 ani, potrivit unor dezertori și analiști citați de Reuters.

O parte dintre aceștia ajung să studieze informatica la cele mai bune universități din Coreea de Nord, iar ulterior sunt selectați pentru unitățile cibernetice ale armatei.

„Sunt, de fapt, una dintre armele secrete ale lui Kim Jong Un”, a declarat Kim Heung-kwang, un dezertor nord-coreean care a pregătit hackeri pentru stat înainte de a fugi în Coreea de Sud, în 2004.

Acesta a explicat că autoritățile caută sistematic cei mai inteligenți copii pentru a-i transforma în operativi, indiferent dacă aceștia își doresc sau nu o asemenea carieră.

Hackerii nord-coreeni și atacul asupra Binance

Programul de pregătire a hackerilor nord-coreeni a evoluat de la operațiuni precum administrarea unor site-uri ilegale de jocuri de noroc la atacuri cibernetice împotriva unor organizații internaționale.

Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) și platforma Binance au atribuit Coreei de Nord responsabilitatea pentru atacul asupra exchange-ului de criptomonede. Grupul identificat în investigații este TraderTraitor, despre care firmele de analiză blockchain spun că are legături cu structura Lazarus.

Phenianul a negat implicarea în atacuri cibernetice și a respins în repetate rânduri acuzațiile internaționale.

Potrivit informațiilor prezentate de Binance, hackerii ar fi compromis calculatoarele unor angajați printr-un interviu de angajare fals și un software ascuns într-o reclamă. Ulterior, atacatorii ar fi folosit un instrument intern bazat pe inteligență artificială pentru a prelua controlul asupra sistemelor.

În 2013, Kim Jong Un a descris războiul cibernetic drept o „sabie universală”, esențială pentru capacitatea de atac a țării, alături de armele nucleare și rachete.

Hackerii nord-coreeni, recompensați cu apartamente și bani

Hackerii care obțin rezultate importante pot primi până la 30% din profitul unui atac cibernetic, în dolari, pentru unitatea militară din care fac parte. Printre recompense se numără și apartamente în Phenian, în care pot locui inclusiv părinții acestora.

Potrivit dezertorilor, unii specialiști pot primi locuințe de până la 132 de metri pătrați, posibilitatea de a călători în țări aliate, precum China, și acces mai liber la internet. Cei care se remarcă pot deveni membri ai Partidului Muncitorilor din Coreea și pot beneficia de căsătorii în familii influente.

Cu toate acestea, doar o parte dintre elevii selectați ajung să lucreze în unitățile de hacking ale armatei. Ceilalți sunt pregătiți pentru dezvoltarea de programe și aplicații destinate companiilor occidentale, inclusiv prin angajări la distanță.

Coreea de Sud estimează că operațiunile cibernetice nord-coreene implică aproximativ 8.400 de persoane, potrivit unei evaluări a Serviciului Național de Informații din 2024.

Hackerii nord-coreeni, pregătiți pentru atacuri și folosirea inteligenței artificiale

Pregătirea hackerilor nord-coreeni include criptomonede, inginerie inversă pentru dispozitive hardware străine, matematică avansată și limbi străine.

Dezertorii susțin că specialiștii sunt instruiți să exploateze vulnerabilitățile sistemelor informatice și să obțină acces la infrastructura unor companii occidentale.

Potrivit unor persoane care au interacționat cu angajați IT nord-coreeni, aceștia folosesc intens instrumente de inteligență artificială, inclusiv ChatGPT, Claude Code și Cursor.

Inteligența artificială ar fi utilizată pentru scrierea codului, modificarea CV-urilor, crearea unor identități false și falsificarea documentelor.

În 2025, o echipă de monitorizare a sancțiunilor, formată din reprezentanți ai 11 state membre ale ONU, a raportat că grupul TraderTraitor a obținut acces la conturi ChatGPT și DeepSeek.

Hackerii nord-coreeni, supuși unor condiții dure de muncă

În ciuda recompenselor, hackerii și angajații IT nord-coreeni se confruntă cu un program de lucru dificil, supraveghere permanentă și presiuni pentru atingerea unor obiective financiare.

Potrivit unui raport publicat anul trecut de organizația pentru drepturile omului PSCORE, foști angajați IT au descris condiții de muncă în spații înghesuite și perioade de lucru care depășesc frecvent 10 ore pe zi.

Angajații trebuie să atingă obiective lunare exprimate în dolari, iar nerespectarea acestora poate duce la umilințe și alte forme de pedeapsă.

„Există întotdeauna presiunea de a continua să câștigi bani”, a declarat Nam Bada, directorul executiv al organizației PSCORE, care a descris stresul drept extrem.

Hackerii nord-coreeni, o sursă de finanțare pentru regimul de la Phenian

Experții consideră că sprijinul statului permite hackerilor nord-coreeni să continue atacurile fără să se confrunte cu aceleași consecințe ca infractorii cibernetici din alte țări.

Potrivit lui Alec Zebrick, reprezentant al Chainalysis, hackerii nord-coreeni pot continua operațiunile chiar și după eșecuri, deoarece acționează în interesul regimului.

Grupurile cibernetice asociate Coreei de Nord au fost implicate și în alte atacuri importante, inclusiv în furtul de criptomonede de la rețeaua Ronin, în 2022, pentru care SUA au acuzat grupul Lazarus.

Analiștii avertizează că succesul atacului asupra Binance ar putea determina regimul de la Phenian să vizeze organizații și mai mari, cu rezerve importante de criptomonede.

„Vânătoarea de ținte mari” devine tot mai frecventă, iar recompensele pot justifica riscurile unor atacuri cibernetice mai complexe, potrivit experților citați de Reuters.