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Coreea de Nord îi transmite UE „să-și vadă de treaba ei”. Ce a provocat reacția dură a Phenianului

Coreea de Nord a lansat joi un atac verbal la adresa Uniunii Europene, acuzând blocul comunitar de ingerință în afacerile sale interne. Reacția vine după ce europenii au înaintat la ONU un nou proiect de rezoluție privind respectarea drepturilor omului în statul asiatic.
Coreea de Nord îi transmite UE „să-și vadă de treaba ei”. Ce a provocat reacția dură a Phenianului
Sursa foto: Mediafax Foto/KCNA via YNA/dpa
Victor Dan Stephanovici
05 nov. 2026, 13:51, Știri externe
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Misiunea nord-coreeană pe lângă Organizația Națiunilor Unite a transmis că documentul prezentat de UE denaturează situația din țară și reprezintă o provocare motivată politic, relatează Euronews, citând agenția oficială KCNA. Phenianul consideră că acuzațiile privind încălcarea drepturilor omului sunt nefondate și susține că statele europene ar trebui să se preocupe de propriile probleme.

Phenianul acuză Europa de ipocrizie

În declarația difuzată de KCNA, reprezentanții nord-coreeni au calificat inițiativa europeană drept o „farsă” și o „provocare motivată politic”. „Drepturile omului nu sunt în niciun caz monopolul Occidentului”, a transmis misiunea diplomatică. Coreea de Nord a invocat protestele organizate în mai multe orașe europene, inclusiv la Paris și Bruxelles, susținând că manifestanții cer respectarea unor drepturi fundamentale.

Poliția intervine în rândul protestatarilor, în timp ce manifestanți care poartă pancarte se adună în cadrul unei demonstrații, pe fondul tensiunilor sociale și politice persistente la Paris, Franța, pe 24 octombrie 2026. Foto: Mouneb Taim / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Autoritățile de la Phenian au folosit aceste exemple pentru a pune sub semnul întrebării legitimitatea criticilor formulate de Uniunea Europeană. „UE ar face mai bine să-și vadă de treaba ei”, se arată în declarația nord-coreeană, care respinge existența problemelor privind drepturile omului semnalate de organizațiile internaționale.

ONU critică de peste două decenii situația drepturilor omului din Coreea de Nord

Disputa nu este una nouă. Adunarea Generală a ONU adoptă anual, din 2005, rezoluții care condamnă încălcările drepturilor omului în Coreea de Nord. Regimul de la Phenian este acuzat de organizații internaționale că menține un sistem de represiune politică, cu restricții severe asupra libertății de exprimare, circulației și accesului la informații. Printre cele mai grave acuzații se numără existența unor lagăre de detenție în care sunt închiși deținuți politici.

Sistemul judiciar nord-coreean rămâne în mare parte inaccesibil observatorilor independenți, iar informațiile despre condițiile de detenție sunt greu de verificat direct. Autoritățile nord-coreene resping constant aceste acuzații și susțin că organismele internaționale folosesc problema drepturilor omului pentru a exercita presiuni politice.

Raportul ONU: Situația s-a înrăutățit în ultimii zece ani

În 2025, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a avertizat că situația din Coreea de Nord nu s-a îmbunătățit în ultimul deceniu. Dimpotrivă, în mai multe domenii au fost constatate deteriorări ale respectării drepturilor fundamentale.

Volker Turk, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Sursa foto: Hepta

Constatările contrazic poziția oficială a Phenianului, potrivit căreia criticile internaționale ar prezenta o imagine falsă a condițiilor din țară. Accesul limitat al observatorilor străini face dificilă monitorizarea independentă a situației, dar ONU continuă să documenteze încălcările raportate.

Ce urmează la ONU

Proiectul susținut de Uniunea Europeană urmează să fie examinat în cursul lunii noiembrie de Comisia a III-a a Adunării Generale a ONU, responsabilă de probleme sociale, umanitare și drepturile omului. Dacă va fi aprobat în această etapă, documentul va ajunge în plenul Adunării Generale pentru votul final. Rezoluțiile de acest tip exprimă poziția statelor membre ale ONU și sporesc presiunea diplomatică, dar nu impun automat sancțiuni și nu au caracter juridic obligatoriu.

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