Coreea de Nord lansează un proiectil neidentificat spre mare, anunță Seulul. Phenianul intensifică testele militare și critică SUA

Armata sud-coreeană a confirmat lansarea proiectilului din Coreea de Nord, dar nu a oferit informații suplimentare despre tipul proiectilului, caracteristicile tehnice sau distanța parcursă, potrivit Associated Press. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că ar fi fost vorba despre o rachetă balistică.

Lansarea are loc într-un moment în care Coreea de Nord și-a intensificat testele de armament, într-o posibilă încercare de a-și consolida poziția în perspectiva unor negocieri cu Statele Unite ale Americii. Președintele american Donald Trump și-a exprimat anterior dorința de a relua dialogul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Testele de armament continuă pe fondul tensiunilor regionale

În ultimele săptămâni, Coreea de Nord a desfășurat mai multe demonstrații militare, inclusiv teste cu rachete și sisteme de armament cu rază lungă de acțiune.

La începutul lunii noiembrie, autoritățile nord-coreene au anunțat testarea unui nou focos cu dispersie destinat rachetelor de croazieră strategice. Phenianul a prezentat dezvoltarea acestor sisteme drept parte a eforturilor de consolidare a capacităților sale de apărare.

Lansarea de miercuri adaugă un nou element de tensiune în Peninsula Coreeană, în condițiile în care Washingtonul încearcă să redeschidă canalul diplomatic cu Kim Jong Un.