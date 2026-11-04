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Coreea de Nord lansează un proiectil neidentificat spre mare, anunță Seulul. Phenianul intensifică testele militare și critică SUA

Coreea de Nord a lansat miercuri un proiectil neidentificat în direcția mării, de pe coasta sa estică, a anunțat Statul Major Interarme al Coreei de Sud, într-un nou episod al seriei de demonstrații militare desfășurate de Phenian în ultimele săptămâni.
Coreea de Nord lansează un proiectil neidentificat spre mare, anunță Seulul. Phenianul intensifică testele militare și critică SUA
sursă foto: KCNA/KNS/dpa
Petre Apostol
04 nov. 2026, 03:59, Știri externe
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Armata sud-coreeană a confirmat lansarea proiectilului din Coreea de Nord, dar nu a oferit informații suplimentare despre tipul proiectilului, caracteristicile tehnice sau distanța parcursă, potrivit Associated Press. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că ar fi fost vorba despre o rachetă balistică.

Lansarea are loc într-un moment în care Coreea de Nord și-a intensificat testele de armament, într-o posibilă încercare de a-și consolida poziția în perspectiva unor negocieri cu Statele Unite ale Americii. Președintele american Donald Trump și-a exprimat anterior dorința de a relua dialogul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Testele de armament continuă pe fondul tensiunilor regionale

În ultimele săptămâni, Coreea de Nord a desfășurat mai multe demonstrații militare, inclusiv teste cu rachete și sisteme de armament cu rază lungă de acțiune.

La începutul lunii noiembrie, autoritățile nord-coreene au anunțat testarea unui nou focos cu dispersie destinat rachetelor de croazieră strategice. Phenianul a prezentat dezvoltarea acestor sisteme drept parte a eforturilor de consolidare a capacităților sale de apărare.

Lansarea de miercuri adaugă un nou element de tensiune în Peninsula Coreeană, în condițiile în care Washingtonul încearcă să redeschidă canalul diplomatic cu Kim Jong Un.

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