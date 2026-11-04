Trump și-a pierdut cumpătul în noaptea alegerilor din SUA. Atac în rafală la Fox News: „Sunt împotriva mea!”

În timp ce americanii urmăreau primele rezultate pentru Camera Reprezentanților și Senat, Trump a publicat trei mesaje furioase pe rețeaua sa Truth Social, toate îndreptate împotriva Fox News.

„Audiențele Fox News sunt în scădere, nu din cauza mea, ci pentru că sunt ÎMPOTRIVA mea!”, a scris președintele american, la scurt timp după închiderea primelor secții de votare.

Trump a susținut că audiențele televiziunii au scăzut cu 27% deoarece postul acordă prea mult spațiu democraților, pe care i-a insultat folosind o expresie ce combină numele partidului cu termenul „deranjați de Trump”.

Într-un alt mesaj, președintele a atacat un prezentator al televiziunii, folosind expresia „prost ca o piatră”, iar într-o a treia postare a criticat sondajele realizate de Fox News, despre care a afirmat că sunt „întotdeauna cele mai proaste”.

Atacurile au venit într-un moment în care primele rezultate electorale și sondajele de la ieșirea de la urne începeau să contureze o imagine a nemulțumirii alegătorilor față de administrația republicană și o seară dificilă pentru partidul lui Trump.

Atmosferă tensionată la Casa Albă. Trump urmărește alegerile alături de membrii administrației

Mesajele furioase au fost publicate cu puțin timp înainte ca Trump să organizeze o recepție dedicată urmăririi rezultatelor electorale, în Sala de Est a Casei Albe.

La eveniment au fost invitați membri ai cabinetului și oficiali de rang înalt ai administrației.

Un reprezentant al Casei Albe a declarat pentru AFP că atmosfera din interiorul administrației era una de „optimism prudent”.

„Președintele a dat totul și a făcut tot ce era necesar. Republicanii se află acum într-o poziție mai bună decât în urmă cu patru săptămâni”, a declarat oficialul.

În ultima lună, Trump a participat aproape zilnic la mitinguri electorale, încercând să mobilizeze electoratul republican, în condițiile în care propriile sale cote de popularitate au coborât la niveluri foarte scăzute.

Mesajul transmis susținătorilor săi a fost să voteze ca și cum numele său s-ar afla pe buletinul de vot.

Trump îi amenință pe democrați: „Voi fi domnul Veto”

Alegerile de la jumătatea mandatului reprezintă primul mare test electoral național pentru Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Republicanii au intrat în scrutin controlând atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, însă democrații sunt aproape să obțină majoritatea în cel puțin una dintre cele două camere ale Congresului.

O eventuală victorie a opoziției ar putea bloca o parte importantă a agendei legislative a președintelui și ar deschide calea unor investigații parlamentare asupra administrației sale.

Trump a avertizat deja că este pregătit pentru o confruntare politică directă cu democrații.

Într-un interviu telefonic acordat CBS News, marți, președintele a declarat că, în cazul în care opoziția va prelua controlul Congresului, își va folosi dreptul de veto pentru a bloca inițiativele legislative ale democraților.

Liderul american a afirmat că ar putea deveni „domnul Veto”, sugerând că este pregătit să transforme ultimii doi ani ai mandatului într-o confruntare permanentă cu opoziția.