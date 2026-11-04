Hackerii pro-ruși revendică atacurile asupra sistemelor de refrigerare din Europa. Opt țări, afectate

„Pentru a dovedi că deținem baza de date, publicăm un eșantion care conține peste 2.500 de rânduri. Acesta conține datele de autentificare și parolele angajaților și clienților (utilizatorilor) Danfoss”, a transmis NoName057(16).

La rândul său, Z-Pentest a susținut că vulnerabilitățile sistemelor sunt rezultatul unor deficiențe de securitate, potrivit CyberNews.

„Problema nu o reprezintă «hackerii răuvoitori», ci neglijența sistemică a operatorilor europeni și americani care au ignorat ani de zile cerințele de bază privind securitatea cibernetică”, a scris gruparea.

Revendicările hackerilor nu au putut fi confirmate independent

Cele două grupări și-au publicat inițial revendicările pe propriile canale de Telegram. Acestea fuseseră însă șterse la momentul redactării articolului, astfel că afirmațiile nu au putut fi verificate independent.

Mesajele au fost redistribuite pe X de cercetătorul în securitate cibernetică cunoscut sub numele de CyberKnow.

Acesta și-a exprimat însă rezervele cu privire la autenticitatea revendicărilor, ridicând întrebarea dacă hackerii au compromis efectiv sistemele sau doar și-au atribuit atacurile după ce presa a început să îi suspecteze.

Supermarketuri din opt țări europene, afectate de atacurile cibernetice

În această săptămână, mai multe supermarketuri europene au fost vizate de un val de atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare. În unele cazuri, temperaturile din congelatoare ar fi ajuns până la 50°C.

Magazine din Belgia, Estonia, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Danemarca, Suedia și Finlanda au fost nevoite să elimine tone de produse alimentare alterate. Atacuri similare au fost raportate luna trecută și de sute de supermarketuri din Franța.

Specialiștii în securitate cibernetică au avertizat anterior că numeroase instalații de refrigerare utilizează versiuni învechite de firmware, care prezintă vulnerabilități deja cunoscute.

Potrivit estimărilor, aproximativ 13.000 de sisteme de refrigerare din Europa sunt în continuare vulnerabile la atacuri informatice.

Cine sunt hackerii pro-ruși care revendică atacurile

Gruparea NoName057(16) a apărut în martie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. De atunci, membrii săi au vizat instituții guvernamentale, bănci, rețele de transport public și organizații media din Ucraina, Statele Unite și Europa.

Principala metodă utilizată de grupare constă în atacuri de tip DDoS, prin care serviciile online sunt supraîncărcate cu trafic pentru a le perturba funcționarea.

Z-Pentest este o grupare pro-rusă mai recentă, apărută la sfârșitul anului 2024. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta ar include foști membri ai NoName057(16) și ai grupării „Cyber Army of Russia Reborn”.

Spre deosebire de NoName057(16), Z-Pentest se concentrează asupra sistemelor de control industrial din statele occidentale și din Ucraina.

Printre țintele sale se numără infrastructurile care gestionează tratarea apei, distribuția energiei electrice, instalațiile de petrol și gaze, dar și activitățile agricole.

Gruparea nu utilizează neapărat tehnici sofisticate de hacking, ci exploatează frecvent panouri de control industrial accesibile prin internet, protejate insuficient sau care folosesc parole vulnerabile.