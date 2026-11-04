Prima pagină » Știrile zilei » Starea Palatului Westminster ridică temeri privind un incendiu similar cu cel al Catedralei Notre-Dame. Din ce cauză se deteriorează clădirea

Starea Palatului Westminster ridică temeri privind un incendiu similar cu cel al Catedralei Notre-Dame. Din ce cauză se deteriorează clădirea

Un raport al Comisiei pentru Conturi Publice a Camerei Comunelor din Marea Britanie avertizează cu privire la starea Palatului Westminster. Deteriorarea clădirii ridică îngrijorări privind producerea unui incendiu similar cu cel al Catedralei Notre-Dame din Paris.
Starea Palatului Westminster ridică temeri privind un incendiu similar cu cel al Catedralei Notre-Dame. Din ce cauză se deteriorează clădirea
Ioana Târziu
04 nov. 2026, 17:22, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Palatul Westminster va fi expus riscului unui incendiu similar cu cel de la Notre Dame sau unui eveniment catastrofal similar dacă parlamentarii nu abordează problema finanțării renovărilor, a declarat o comisie parlamentară.

Potrivit The Guardian, deciziile privind modul și momentul în care să înceapă o restaurare completă a clădirii au fost amânate în mod repetat din cauza dezacordurilor cu privire la modul în care ar trebui realizată și a costurilor în creștere vertiginoasă.

Clădirea este inclusă în lista monumentelor istorice de gradul I și în patrimoniul mondial UNESCO.

Costul întreținerii Palatului Westminster ar putea ajunge în curând la 2 milioane de lire sterline pe săptămână.

O estimare recentă a constatat că lucrările ar putea costa până la 40 de miliarde de lire sterline și ar putea dura șase decenii, potrivit sursei citate.

Comisia pentru conturi publice a Camerei Comunelor din Marea Britanie a declarat că sunt necesare măsuri urgente pentru a evita riscul unui incendiu major sau al unui dezastru similar și pentru a stopa creșterea costurilor.

Lipsa renovărilor adaugă peste 400 de milioane de lire sterline la procesul de renovare

Mai mult, aceasta avertizează că fiecare an de inacțiune adăugă aproximativ 420 de milioane de lire sterline la programul de restaurare.

Sir Geoffrey Clifton-Brown, deputat conservator și președinte al Comisiei pentru Conturi Public, spune că a avut loc o „alergie politică” la procesul decizional.

Acest lucru este confirmat de numărul de rapoarte care trag semnale de alarmă de peste un deceniu cu privire la starea Palatului Westminster, care găzduiește Camera Comunelor.

Pe lângă costurile în continuă creștere, a spus el, parlamentarii ar trebui să „își imagineze și lovitura suferită de moralul și reputația Regatului Unit, care ar reprezenta un fel de eșec catastrofal”.

„Gândiți-vă la impactul imaginilor de știri globale care prezintă flăcări asemănătoare cu cele de la Notre Dame, izbucnind din acoperișul clădirii, ducând la distrugerea patrimoniului nostru sau, mai rău, la răniri sau pierderi de vieți omenești”, a declarat acesta.

Renovările sunt necesare pentru conservarea clădirii pe termen lung

Raportul citează apoi un studiu din 2012, care a evidențiat deja necesitatea renovării pentru a asigura conservarea pe termen lung a Palatului. Acesta a concluzionat, în special, că „dacă Palatul nu ar fi o clădire monument istoric cu o valoare patrimonială excepțională, proprietarii săi ar fi probabil sfătuiți să îl demoleze și să îl reconstruiască”.

Două propuneri de renovare sunt analizate de parlamentari. Prima prevede că ambele Camere ale Parlamentului ar părăsi Palatul pe durata lucrărilor. A doua prevede ca parlamentarii să rămână în clădire, cazați temporar în camera ocupată de obicei de Camera Lorzilor, în timp ce aceștia din urmă ar urma să fie mutați în altă parte, potrivit aceleiași surse.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
🚨 Rezultatele alegerilor în SUA. Trump pierde puterea. Congresul american se colorează în albastru. Democrații preiau Senatul și Camera Reprezentanților. Ce curse electorale rămân incerte
Gandul
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Statul, pus la slăbit de austeritatea lui Bolojan. 64.000 de bugetari mai puțin în 15 luni
Libertatea
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor