Guvernul britanic intervine într-o tranzacție de 1,6 miliarde de lire sterline între doi giganți ai televiziunii

Ministrul britanic al Culturii, Lisa Nandy, a anunțat miercuri că guvernul va verifica tranzacția prin care grupul de televiziune Sky intenționează să cumpere divizia de televiziune și divertisment a ITV, pentru 1,6 miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 2,15 miliarde de dolari.

Guvernul se teme că tranzacția ar putea concentra prea multă putere în mâinile unui singur grup de televiziune și ar putea reduce diversitatea știrilor și programelor, potrivit Reuters.

Lisa Nandy a solicitat Autorității pentru Concurență și Piețe (CMA) și autorității de reglementare a comunicațiilor (Ofcom) să analizeze tranzacția și să prezinte rapoarte până la 27 ianuarie 2027.

Guvernul se teme că tranzacția ar putea limita diversitatea știrilor

Ministrul britanic al Culturii, Lisa Nandy, a atras atenția că tranzacția ar putea duce la concentrarea unei părți importante a pieței media în mâinile unui singur grup și la reducerea diversității opiniilor prezentate în programele de știri. Autoritățile vor verifica și dacă publicul britanic va continua să aibă acces la o gamă variată de programe de televiziune și servicii de streaming. Autoritatea pentru Concurență va verifica dacă tranzacția ar reduce concurența pe piața media, iar Ofcom va analiza consecințele pentru public. După primirea rapoartelor, ministrul va decide dacă este necesară o investigație mai amplă și va informa Parlamentul asupra concluziilor. Tranzacția nu a fost blocată, ci a intrat într-o etapă de verificare oficială.

Sky ar urma să preia divizia de televiziune a ITV

Sky și ITV sunt două dintre cele mai mari grupuri de televiziune din Marea Britanie. Sky aparține companiei americane Comcast, iar ITV este unul dintre principalele grupuri de televiziune comerciale britanice.

Dacă tranzacția va fi aprobată, cele două companii ar forma cel mai mare grup comercial de televiziune din Marea Britanie, în afara BBC.

Prin această achiziție, Sky urmărește să concureze mai eficient cu marile platforme de streaming, precum Netflix și Disney+.

Sky a promis că posturile ITV vor rămâne gratuite, iar redacțiile ITV News și Sky News își vor păstra independența.

Economii de 200 de milioane de lire sterline și posibile concedieri

Cele două companii estimează că tranzacția ar putea aduce economii anuale de aproximativ 200 de milioane de lire sterline, prin reducerea unor cheltuieli comune.

Sky a avertizat că reorganizarea ar putea duce și la concedieri, în special în departamentele în care activitățile celor două companii se suprapun. Nu a fost anunțat câte locuri de muncă ar putea fi desființate.

Tranzacția Sky–ITV a fost anunțată în iulie 2026 și nu poate fi finalizată fără aprobările autorităților.