Guvernul britanic va aloca 17 milioane de lire sterline pentru reparațiile la centrala nucleară de la Cernobîl

Marea Britanie va finanța lucrări esențiale de reparație la centrala nucleară de la Cernobîl, în urma unui atac cu dronă rusească, în timp ce premierul Andy Burnham și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina în aceste „zile întunecate și dificile”, relatează The Independent.

Regatul Unit va contribui cu 17 milioane de lire sterline la refacerea adăpostului de protecție și a sistemelor de ventilație ale centralei, avariate într-un atac produs anul trecut. Măsura vine pe fondul îngrijorărilor că procesele de coroziune ar putea provoca riscuri pentru siguranță și mediu pe termen lung.

Ministrul de Finanțe, John Healey, a declarat că angajamentul guvernului britanic față de poporul ucrainean este „de neclintit”, în timp ce ministrul de Externe, Ed Miliband, a afirmat că Marea Britanie va rămâne alături de Ucraina până la victoria acesteia.

Reparațiile de la Cernobîl, parte a unui efort internațional

Finanțarea anunțată de Londra face parte dintr-un efort internațional mai amplu, coordonat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, alături de guvernul ucrainean și de statele donatoare din G7.

Anunțul vine după întâlnirea de miercuri dintre premierul britanic Andy Burnham și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, găzduită la Downing Street.

În cadrul întrevederii, Burnham l-a asigurat pe liderul ucrainean că sprijinul britanic va continua.

„Suntem alături de voi și acest lucru nu se va schimba”, i-a transmis premierul.

Zelenski a fost întâmpinat la sediul guvernului britanic de o gardă de onoare fără precedent, formată din militari ai regimentului Irish Guards.

Tensiuni între Ucraina și Statele Unite

Întâlnirea a avut loc într-o perioadă de tensiuni între Kiev și Washington, după ce Donald Trump a relaxat săptămâna trecută sancțiunile asupra motorinei rusești, în contextul în care prețurile ridicate ale combustibililor pe piața americană amenințau să umbrească alegerile legislative de la mijlocul mandatului, programate în noiembrie.

Regatul Unit a reacționat la acordul încheiat de Statele Unite, promițând că va „menține presiunea asupra Rusiei”.

În ultimele zile, președintele american a sugerat și că Ucraina are nevoie de un nou lider și a susținut că Vladimir Putin este mai dornic să ajungă la un acord de pace decât oficialii de la Kiev.

Miercuri, înaintea discuțiilor cu Zelenski, premierul britanic a declarat în Camera Comunelor că va încerca să recâștige sprijinul lui Donald Trump pentru Ucraina.

În timpul sesiunii de întrebări adresate premierului, Burnham a explicat că își alege cuvintele „cu grijă” după acordul lui Trump privind motorina rusească, deoarece pregătește terenul pentru o reconciliere.

„Îl voi asculta cu atenție pe președintele Zelenski, dar nu va pleca astăzi din Marea Britanie cu mâna goală”, a declarat premierul.

Londra accelerează livrările de rachete pentru apărarea Ucrainei

În timpul întrevederii cu Zelenski, Burnham a confirmat că Marea Britanie va accelera livrările de rachete esențiale pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, în contextul bombardamentelor intense lansate de forțele rusești.

Ajutorul va include livrări mai rapide de rachete britanice ușoare multifuncționale, care s-au dovedit eficiente împotriva dronelor rusești propulsate de motoare cu reacție.

Rusia continuă să atace rețeaua energetică a Ucrainei, precum și instalațiile petroliere și de gaze, după ce Donald Trump a susținut că cele două țări au convenit asupra unui „armistițiu energetic”.

Marea Britanie își reafirmă sprijinul pentru Ucraina

Anunțând noile fonduri pentru reparațiile de la Cernobîl, ministrul de Finanțe, John Healey, a subliniat angajamentul Londrei față de Kiev.

„În timp ce invazia pe scară largă a Ucrainei de către Putin continuă, angajamentul nostru față de poporul ucrainean este de neclintit”, a declarat acesta.

„Reducem finanțarea mașinăriei de război pe care Putin și-o dorește atât de mult și sprijinim reconstrucția Ucrainei, care a avut de suferit din cauza atacurilor sale barbare”, a adăugat Healey.

La rândul său, ministrul de Externe, Ed Miliband, a transmis un mesaj adresat liderului rus.

„Mesajul nostru pentru Putin este clar: suntem umăr la umăr cu Ucraina și vom rămâne astfel până când va învinge”, a declarat acesta.

„Lucrând împreună cu aliații noștri, consolidăm securitatea Ucrainei, creștem costul agresiunii Rusiei și depunem eforturi pentru o pace justă și durabilă”, a adăugat ministrul britanic de Externe.