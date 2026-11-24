Marea Britanie nu poate reveni în UE fără organizarea prealabilă a unui referendum în acest sens, în cadrul căruia cetățenii să își spună cuvântul, a afirmat luni premierul britanic Andy Burnham, în fața deputaților, potrivit POLITICO.

Este pentru prima dată când prim-ministrul exclude perspectiva reintegrării Marii Britanii în UE fără organizarea unui vot special pe această temă.

„Ar fi de neconceput”, a spus Burnham, întrebat în cadrul unei dezbateri parlamentare despre o revenire a țării în blocul comunitar fără un vot prealabil pe această temă.

Tot luni, premierul britanic a criticat Partidul Conservator, spunând că trebuie să „recunoască” greșelile pe care le-a comis în legătură cu Brexit-ul, după ce mai mulți foști prim-miniștri conservatori l-au avertizat să nu revină asupra deciziei.

„Au adus în față o serie de foști prim-miniștri, unul după altul, pentru a spune că nici măcar nu ar trebui să începem să discutăm despre Brexit. Cei care spun că nu ar trebui să vorbim despre Brexit riscă să lase Marea Britanie blocată în trecut, cu un set de acorduri sub standard”, a declarat el în Camera Comunelor, potrivit sursei citate.

În replică, liderul conservator l-a acuzat pe Burnham că și-a „schimbat discursul” în privința temei după ce a fost ales la alegerile parțiale de la începutul acestui an în orașul Makerfield, în condițiile în care el a promis „că nu va redeschide dezbaterea privind Brexit-ul”.

UE și Marea Britanie au încheiat un acord pentru resetarea relațiilor după Brexit. Ce au stabilit cele două părți

Burnham a făcut aceste declarații după ce săptămâna trecută, în cadrul unui summit desfășurat la Bruxelles, Uniunea Europeană și Marea Britanie au ajuns la un acord privind trei domenii de cooperare, într-un demers considerat începutul resetării relațiilor dintre cele două părți, la aproape un deceniu de la referendumul pentru Brexit.

Potrivit Downing Street, cele două părți au convenit asupra unor calendare pentru implementarea a trei măsuri importante: un program de mobilitate pentru tineri, un acord sanitar și fitosanitar și conectarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii.

Un oficial al guvernului britanic a declarat pentru Al Jazeera că discuțiile vor continua în anumite domenii, ceea ce arată că acordul anunțat săptămâna trecută nu reprezintă încheierea tuturor negocierilor dintre Londra și Bruxelles.

Referendumul din 2016 a deschis drumul ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar, iar separarea a schimbat cadrul politic, economic și comercial dintre cele două părți.