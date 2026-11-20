Biroul premierului britanic Andy Burnham a confirmat încheierea negocierilor și semnarea unui acord privind relansarea relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Potrivit Downing Street, cele două părți au convenit asupra unor calendare pentru implementarea a trei măsuri importante: un program de mobilitate pentru tineri, un acord sanitar și fitosanitar și conectarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii.

Detaliile înțelegerii urmează să fie prezentate într-o declarație comună a celor două părți.

UE și Marea Britanie au convenit asupra unui program de mobilitate pentru tineri

Unul dintre domeniile incluse în acordul dintre UE și Marea Britanie este introducerea unui program de mobilitate pentru tineri. Acesta se numără printre măsurile asupra cărora cele două părți au ajuns la un consens în cadrul negocierilor.

Programul ar urma să stabilească un cadru pentru mobilitatea tinerilor între Regatul Unit și statele membre ale Uniunii Europene. Calendarul de implementare a fost convenit, însă detaliile privind condițiile de participare și modul de funcționare nu au fost încă făcute publice.

Acordul include și o înțelegere sanitară și fitosanitară, care vizează domeniul comerțului cu produse supuse unor reguli de siguranță alimentară și sănătate a plantelor și animalelor.

UE și Marea Britanie vor conecta sistemele de comercializare a certificatelor de emisii

Al treilea domeniu asupra căruia au convenit Uniunea Europeană și Regatul Unit privește conectarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii.

Această măsură face parte din eforturile celor două părți de a coordona politicile privind emisiile și schimbările climatice. Conectarea sistemelor ar putea facilita cooperarea în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, în condițiile în care fiecare parte dispune de propriul mecanism de comercializare a certificatelor de emisii.

Autoritățile britanice au precizat că negocierile s-au încheiat, iar atenția se îndreaptă acum către implementarea acordului.

Resetarea relațiilor dintre UE și Marea Britanie continuă după Brexit

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a confirmat pentru Al Jazeera că negocierile au fost finalizate și că urmează etapa de implementare.

„Acordul este încheiat – negocierile s-au terminat. Acum, ambele părți vor lucra pentru punerea sa în aplicare”, a declarat reprezentantul guvernului britanic.

Acesta a precizat că, asemenea tuturor acordurilor internaționale, înțelegerea trebuie să parcurgă procedurile juridice prevăzute în fiecare dintre cele două părți.

De asemenea, oficialul a subliniat că discuțiile vor continua în anumite domenii, ceea ce arată că acordul anunțat vineri nu reprezintă încheierea tuturor negocierilor dintre Londra și Bruxelles.

Înțelegerea este prezentată drept un prim pas în procesul de resetare a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, la aproape zece ani de la votul pentru Brexit. Referendumul din 2016 a deschis drumul ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar, iar separarea a schimbat cadrul politic, economic și comercial dintre cele două părți.