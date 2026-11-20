Angajații Comisiei Europene sunt nemulțumiți de modul în care conducerea instituției a comunicat despre ultimul atac cibernetic, care a vizat sistemele Comisiei în luna octombrie, potrivit POLITICO și Euronews.

Principalul sindicat al funcționarilor europeni a criticat faptul că personalul nu a fost informat despre incident, aflând abia ulterior despre acesta după apariția informațiilor în presă.

Renouveau & Démocratie (R&D), principalul sindicat care reprezintă funcționarii publici ai UE, a acuzat conducerea Comisiei că nu a informat angajații atunci când atacul a fost descoperit, pe 22 octombrie.

„Această deficiență de comunicare internă este inacceptabilă”, a declarat joi, într-un comunicat, Cristiano Sebastiani, președintele R&D. Potrivit lui, angajații nu ar trebui „să afle dintr-un titlu de ziar” că datele lor personale ar putea fi în pericol.

Timp de câteva zile, funcționarii nu au putut folosi Sysper, platforma internă de resurse umane a Comisiei Europene. Prin intermediul acesteia, angajații își verifică informațiile salariale, solicită concedii de odihnă sau medicale, transmit pontajele și se înscriu la cursuri de formare.

Potrivit sindicatului, mai mulți funcționari au contactat organizația pentru a-și exprima nemulțumirea față de modul în care a fost gestionat incidentul.

„Să afli așa ceva din presă este absurd. Transparența ar fi fost o alegere mai bună”, a declarat pentru Euronews un angajat al Comisiei.

Comisia Europeană a informat personalul abia vineri, printr-o notă internă, la o zi după ce informațiile despre atac au apărut în presă.

Documentul preciza că instituția a fost vizată recent de mai multe atacuri cibernetice, inclusiv unele care au folosit inteligența artificială.

„Comisia a fost vizată recent de o serie de atacuri cibernetice, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale”, se arată în nota transmisă angajaților.

Potrivit documentului, atacurile au afectat un număr limitat de sisteme. Nu există dovezi că datele întregului personal au fost compromise.

Într-o altă declarație, Cristiano Sebastiani a criticat și conținutul notei interne, pe care a descris-o drept „absolut inadecvată, având în vedere gravitatea incidentului”. Președintele sindicatului a cerut conducerii Comisiei să prezinte scuze oficiale angajaților.

„Simplul fapt că datele mele ar putea fi compromise mă sperie, mai ales având în vedere toate e-mailurile de tip phishing pe care le primesc zilnic”, a declarat un alt funcționar.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a spus joi că atacul a folosit un instrument de inteligență artificială disponibil public. Acesta nu a precizat dacă atacul este încă în desfășurare și nici cine s-ar afla în spatele lui.

Nu este primul atac cibernetic care vizează Comisia Europeană

Comisia Europeană a mai fost ținta unor atacuri cibernetice în acest an.

În luna martie, hackeri au reușit să acceseze infrastructura de tip cloud care găzduiește site-urile web Europa.eu, furând aproximativ 91,7 GB de date.

Înainte de acest episod, în ianuarie, un atac asupra infrastructurii centrale a Comisiei pentru dispozitive mobile a dus la posibila expunere a numelor și numerelor de telefon ale unor angajați.