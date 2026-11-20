Disputa, care s-a încheiat cu o înțelegere confidențială în mai 2025, s-a concentrat pe o parcelă din Hawaiian Paradise Park, o subdiviziune rezidențială din districtul Puna de pe Big Island din Hawaii. Annaleine „Anne” Reynolds a cumpărat terenul gol la o licitație pentru impozite locale în 2018, conform Associated Press, și a rămas în California în timpul pandemiei de Covid-19 fără a vizita locul respectiv.

Reynolds nu a aflat că o casă fusese construită pe terenul ei decât în ​​2023, când un agent imobiliar a contactat-o ​​pentru a-i spune că vânduse o casă de pe proprietate, evaluată la aproximativ 500.000 de dolari, relatează The Independent.

Casa făcea parte dintr-un proiect mai amplu al Keaau Development Partnership, care achiziționase mai multe parcele în subdiviziune și angajase PJ’s Construction pentru a construi mai multe locuințe. După ce constructorii au construit din greșeală una dintre casele de pe parcela lui Reynolds, dezvoltatorul a intentat un proces în care i-a numit în instanță pe Reynolds, firma de construcții, arhitectul și alte părți implicate în proiect.

Ofertă de schimb

Pentru a rezolva eroarea, Keaau Development Partnership s-a oferit să schimbe lotul lui Reynolds cu o parcelă vecină de dimensiuni și valoare comparabile, conform documentelor instanței. Reynolds a respins oferta și a depus o cerere reconvențională, susținând că nu avea cunoștință despre lucrările neautorizate, a relatat The Times of India .

În iunie 2024, un judecător din comitatul Hawaii a decis în favoarea lui Reynolds și i-a ordonat dezvoltatorului să demoleze casa, conform anunțului publicat de KITV, afiliată ABC. Instanța a constatat că dezvoltatorul și antreprenorul și-au asumat riscul de a construi fără o evaluare a proprietății, a respins procesul dezvoltatorului împotriva lui Reynolds și a respins afirmațiile conform cărora titlul de proprietate al acesteia era invalid. Cu toate acestea, judecătorul a respins cererea lui Reynolds de a readuce terenul la starea sa inițială, cu plante și animale sălbatice native.