Nigel Farage s-a întors la Bruxelles pentru prima dată de când a renunțat la mandatul de eurodeputat, după succesul campaniei sale pentru Brexit, potrivit POLITICO.

Liderul partidului Reform UK a revenit în capitala europeană pentru a-și lansa campania împotriva planurilor premierului Andy Burnham de a apropia din nou Marea Britanie de Uniunea Europeană.

Vizita acestuia are loc în contextul în care Andy Burnham urmează să semneze vineri un nou acord cu Uniunea Europeană. Profitând de acest moment, liderul Reform UK va susține un discurs prin care va încerca să-l convingă pe premier să renunțe la planurile sale.

Potrivit purtătorului de cuvânt al lui Farage, acesta nu va critica doar acordul, ci și intenția lui Burnham de a apropia Marea Britanie de UE, abordare pe care o consideră negativă și orientată spre trecut.

Potrivit suselor, fostul eurodeputat va încerca să prezinte o perspectivă optimistă asupra viitorului Marii Britanii în afara Uniunii Europene. Este, totuși, o viziune care nu se potrivește cu modul în care publicul britanic percepe momentan statutul țării după Brexit.

Înainte de discursuri, Farage va vizita Parlamentul European joi și vineri. Potrivit purtătorului său de cuvânt, va fi prima dată când acesta revine în clădire după anul 2020.

Ultima sa vizită a avut loc cu doar două zile înainte ca Brexitul să intre oficial în vigoare, după negocieri îndelungate. Atunci, Farage a primit o ultimă mustrare pentru că a fluturat steaguri britanice în Parlamentul European, încălcând regulile privind afișarea drapelelor.

În discursul susținut în acea perioadă, Farage a spus că ieșirea oficială a Marii Britanii din UE, programată pentru 31 ianuarie 2020, la ora 23:00, reprezintă „punctul fără întoarcere: odată ce am plecat, nu ne vom mai întoarce niciodată”.

În această vară, premierul Andy Burnham a redeschis dezbaterea despre relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană. El a cerut o discuție la nivel național privind pașii prin care țara s-ar putea apropia din nou de Europa și nici nu a exclus posibilitatea unei noi aderări la UE.

Cu toate acestea, Burnham nu a primit susținere completă în planul său. Unii membri ai guvernului său de centru-stânga și-au exprimat rezervele, iar grupările eurosceptice au început să se mobilizeze din nou.

Purtătorul de cuvânt al lui Nigel Farage a precizat că discursul de vineri, de la Bruxelles, va marca începutul campaniei sale „personale”.