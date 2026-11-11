Premierul Marii Britanii promite să prezinte Parlamentului un plan pe 10 ani, până la vacanța de Crăciun

Andy Burnham a declarat miercuri că Guvernul său va publica planul pe 10 ani înainte ca Parlamentul Regatului Unit să intre în vacanța de Crăciun, pe 17 decembrie.

„Sunt hotărât să ofer acestei țări stabilitatea pe care ei (n.r.- conservatorii) nu au reușit să o asigure. Sunt hotărât să ofer conducerea de care această țară are nevoie”, a spus premierul Marii Britanii, conform POLITICO.

Controversele planului pe 10 ani

Șeful executivului britanic susține că miniștrii din Guvernul său vor aduce în fața primei camere a legislativului planul „înainte ca aceasta să intre în vacanța de Crăciun”.

Declarațiile lui Burnham vin în contextul în care tot mai multe speculații privind momentul publicării documentului, considerat prioritar pe agenda Guvernului, au apărut în spațiul public.

Prim-ministrul explica săptămâna trecută, pentru „The Economist” că nu există „o dată fermă” pentru publicarea acestuia.

„Sincer să fiu, s-ar putea să ajungem în noul an”, spunea Andy Burnham.

În ce constă planul lui Burnham

„Sunday Times” relata că documentul va fi împărțit în trei secțiuni, toate fiind axate pe rolul Guvernului în viața cetățenilor:

creșterea; desfășurarea vieții; îmbătrânirea.

Prim-ministrul le-a spus deputaților ca planul va fi prezentat în prima cameră sesizată a Parlamentului Marii Britanii luna viitoare.

„Va trasa o nouă cale pentru această țară, rupând cu politicile eșuate ale partidului de opoziție. […] Acesta va trasa o cale pe care această țară să poată merge mai departe”, a mai adăugat premierul britanic.

Burnham a mai dezvăluit părți din planul său de guvernare. Acesta ar putea conține inclusiv „propuneri pentru un serviciu național de îngrijire”, iar discuțiile cu partidele politice ar avea loc „înainte de sfârșitul anului”.