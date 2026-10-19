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Marea Britanie ar trebui să revină în UE pentru a face față crizelor geopolitice, consideră un influent institut britanic

Un influent institut de cercetare din Marea Britanie cere revenirea țării în Uniunea Europeană, avertizând că Londra nu poate face față singură provocărilor geopolitice tot mai mari.
Marea Britanie ar trebui să revină în UE pentru a face față crizelor geopolitice, consideră un influent institut britanic
Iulian Moşneagu
19 oct. 2026, 10:22, Știri externe
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Institutul pentru Cercetarea Politicilor Publice (IPPR), o organizație cu legături cu Partidul Laburist, consideră că revenirea în Uniunea Europeană este cea mai bună opțiune pentru Regatul Unit. Poziția institutului vine după ce prim-ministrul Andy Burnham a declarat că dorește să analizeze toate opțiunile privind relațiile cu UE, relatează The Guardian.

Raportul a fost publicat la câteva săptămâni după un document similar al Institutului Tony Blair și crește presiunea asupra premierului britanic pentru a susține revenirea în Uniunea Europeană.

Harry Quilter-Pinner, directorul executiv al IPPR, a declarat că progresele înregistrate în relațiile cu Uniunea Europeană sunt importante, dar că acordurile individuale nu sunt suficiente.

„Guvernul a făcut progrese importante în refacerea relațiilor cu Europa, dar o serie de acorduri individuale nu vor fi suficiente. Există o opțiune care este cea mai bună pentru relația Regatului Unit cu Europa: aderarea la Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă că trebuie să anunțăm mâine organizarea unui nou referendum. Dar înseamnă că trebuie să începem să lucrăm pentru atingerea acestui obiectiv și să construim sprijin politic atât în țară, cât și în Europa”, a declarat Quilter-Pinner.

Sondaj: 52% dintre britanici susțin revenirea în UE

Potrivit institutului, politica expansionistă a Rusiei, lipsa de predictibilitate a Statelor Unite ca partener internațional și politica externă tot mai fermă a Chinei arată că Regatul Unit ar trebui să își consolideze influența prin cooperarea cu celelalte state europene, în loc să încerce să acționeze pe cont propriu.

„Suveranitatea fără capacitatea de a o exercita nu înseamnă autonomie. Încercarea de a menține un echilibru între marile puteri reprezintă, în cel mai bun caz, o strategie de supraviețuire, nu una de succes”, se arată în raport.

Potrivit unui nou sondaj citat în raport, 52% dintre alegătorii britanici susțin revenirea în Uniunea Europeană.

Principalul avantaj al aderării, în opinia alegătorilor, ar fi reducerea timpilor de așteptare la controlul pașapoartelor. Acest beneficiu este considerat mai important decât avantajele economice sau posibilitatea de a locui și de a lucra în alte state membre ale Uniunii Europene.

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