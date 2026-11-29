Miza scrutinului depășește granițele Spaniei, întrucât o asemenea alianță ar putea deveni un test pentru partidele tradiționale de centru-dreapta care iau în calcul cooperarea cu formațiunile radicale, scrie The Guardian.

Sánchez, un reper pentru stânga europeană

În ultimii ani, Pedro Sánchez și-a construit un profil internațional de lider progresist, promovând o alternativă la ascensiunea partidelor naționaliste și de extremă dreapta.

La începutul acestui an, aproximativ 6.000 de lideri politici, reprezentanți ai organizațiilor și analiști s-au reunit la Barcelona pentru a discuta strategii și idei progresiste. Printre participanți s-au numărat președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.

În discursul adresat participanților, Sánchez a reafirmat identitatea socialistă și progresistă a guvernării sale, susținând că promovarea valorilor democratice și progresiste este mai importantă ca oricând.

Organizația Progressive International, care reunește peste 70 de organizații și mișcări de stânga din întreaga lume, a descris Spania drept o dovadă că există alternative la tendințele politice actuale.

Mai mulți lideri progresiști europeni au transmis, la rândul lor, că rezultatul alegerilor spaniole ar putea influența viitorul statului social european și poziția Uniunii Europene într-un context internațional tot mai incert.

Diferențe majore între programele politice

În campania electorală, Partidul Popular a transmis un mesaj privind necesitatea unor sacrificii economice, în timp ce Vox a avansat posibilitatea reducerii cheltuielilor publice cu 112 miliarde de euro.

În același timp, guvernarea Sánchez a promovat majorarea salariului minim, extinderea serviciilor publice și investițiile în energie regenerabilă.

Salariul minim a crescut cu aproximativ 75% de la preluarea puterii de către Sánchez, în 2018. Guvernul a introdus, de asemenea, gratuitatea anumitor călătorii cu trenul și a accelerat dezvoltarea capacităților de producție a energiei din surse regenerabile.

Economista Isabella Weber, de la Universitatea Massachusetts Amherst, consideră că politicile promovate de Sánchez și vicepremierul Yolanda Díaz au demonstrat posibilitatea combinării măsurilor sociale cu dezvoltarea economică.

Totuși, accesul la locuințe a rămas una dintre principalele vulnerabilități ale guvernării. Creșterea prețurilor imobiliare și dificultățile întâmpinate de populație au generat nemulțumiri și proteste în mai multe zone ale țării.

Potrivit politologului Paolo Gerbaudo, creșterea economică nu s-a reflectat în mod uniform în nivelul de trai al populației, iar problemele legate de locuințe și migrație au alimentat tensiunile sociale.

Politica externă, un posibil punct de cotitură

Pedro Sánchez s-a remarcat și prin pozițiile sale în politica externă, intrând în dezacord cu administrația președintelui american Donald Trump în privința conflictului din Iran și a cheltuielilor militare ale statelor membre NATO.

Premierul spaniol a respins solicitarea privind majorarea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB.

De asemenea, în iunie anul trecut, Sánchez a devenit primul lider european de rang înalt care a acuzat Israelul de genocid în Gaza.

În privința migrației, premierul a susținut o abordare diferită de cea adoptată de mai multe guverne europene, promovând integrarea migranților și regularizarea situației persoanelor fără documente care locuiesc deja în Spania.

Carla Hobbs, reprezentanta Consiliului European pentru Relații Externe la Madrid, apreciază că pozițiile lui Sánchez, considerate anterior relativ apropiate de curentul dominant european, au devenit mai distincte pe fondul orientării spre dreapta a politicii continentale.

O eventuală schimbare de guvern la Madrid ar putea consolida această tendință și ar modifica echilibrul politic din cadrul Consiliului European.

PP și Vox, un posibil test pentru Europa

Partidul Popular guvernează deja împreună cu Vox în patru regiuni autonome ale Spaniei. O eventuală extindere a acestei formule la nivel național ar avea însă o importanță mult mai mare, având în vedere că Spania este a patra economie a zonei euro.

Nic Lawley, consilier special al institutului Chatham House, consideră că o asemenea coaliție ar reprezenta un test pentru partidele de centru-dreapta din Europa care decid să renunțe la distanțarea tradițională față de extrema dreaptă.

În Germania, această delimitare este cunoscută drept „firewall”, respectiv bariera politică menită să împiedice participarea formațiunilor de extremă dreapta la guvernare.

Experiența guvernării regionale din Spania oferă deja câteva indicii asupra diferențelor dintre PP și Vox. În regiunea Castilla y León, unde Vox a intrat pentru prima dată la guvernare în 2022, au apărut controverse privind drepturile reproductive și restricțiile asupra unor producții cinematografice cu mesaje politice.

La nivel național, diferențele dintre cele două partide ar putea avea și implicații asupra politicii externe.

Un exemplu îl reprezintă acordul comercial UE-Mercosur, față de care Vox a adoptat o poziție de respingere fermă, dar și problema Gibraltarului.

Formațiunea de extremă dreapta contestă acordul privind relația Gibraltarului cu Spania și Regatul Unit, descriindu-l drept „ilegal și ilegitim”, și susține recuperarea suveranității spaniole asupra teritoriului.

Aceste poziții ar putea complica relațiile Madridului cu partenerii europeni și eforturile de apropiere dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Un scrutin cu ecouri internaționale

Alegerile din Spania au devenit astfel un reper pentru dezbaterea privind viitorul social-democrației și relația dintre partidele tradiționale și extrema dreaptă.

Pentru susținătorii lui Pedro Sánchez, menținerea socialiștilor la guvernare ar demonstra că ascensiunea formațiunilor radicale nu este inevitabilă. În schimb, o victorie a conservatorilor urmată de o alianță cu Vox ar putea deschide o nouă etapă în politica europeană.

Indiferent de rezultat, scrutinul spaniol va avea implicații care depășesc politica internă. Evoluția relațiilor dintre PP și Vox ar putea fi urmărită îndeaproape de alte partide europene, în special în contextul dezbaterilor privind migrația, politicile sociale, securitatea, comerțul și viitorul Uniunii Europene.