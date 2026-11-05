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UE pune presiune pe Marea Britanie pentru a garanta taxe universitare reduse pentru studenții europeni

Uniunea Europeană solicită un angajament ferm din partea Marii Britanii pentru a garanta studenților europeni reduceri la taxele universitare. Cererea vine înaintea unui summit la care vor participa premierul britanic Andy Burnham și liderii UE, Ursula von der Leyen și António Costa.
UE pune presiune pe Marea Britanie pentru a garanta taxe universitare reduse pentru studenții europeni
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
05 nov. 2026, 19:14, Știri externe
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Andy Burnham se va întâlni cu liderii UE, Ursula von der Leyen și António Costa, pe 20 noiembrie, la Bruxelles, cu scopul de a semna trei acorduri.

Aceste acorduri vizează alimentele și băuturile, piețele de carbon și schimburile de tineri, precum și promisiunea unui „parteneriat de încredere” în domeniul industriilor siderurgice și de apărare, potrivit The Guardian.

Totuși, o dispută de lungă durată privind plata unor taxe de școlarizare internaționale costisitoare de către studenții din UE la universitățile britanice rămâne nerezolvată.

Aceasta ar putea întârzia implementarea acordurilor privind alimentele și energia, care valorează miliarde pentru economia britanică.

Uniunea Europeană dorește o revenire la situația de dinainte de Brexit, în care studenții europeni plăteau taxa de școlarizare universitară internă din Marea Britanie, în loc de taxele internaționale. Taxele pot fi de aproximativ patru până la șase ori mai mari pentru o diplomă de licență.

Negociatorii Comisiei Europene au propus amânarea cu șase luni a unui acord privind taxele de școlarizare, pentru a asigura succesul evenimentului de la Bruxelles.

Aici, se așteaptă ca Burnham să își arate angajamentul față de legături mult mai strânse cu UE, potrivit sursei citate.

Cel puțin șase state membre, inclusiv din Europa Centrală și de Est, doresc ca problema taxelor universitare să fie rezolvată până la summit. Altele solicită un angajament mai ferm în această privință din partea guvernului britanic, potrivit a patru surse din UE.

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