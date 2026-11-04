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Miniștii turismului din Arabia Saudită și Qatar, deschiși pentru investiții în România. Anunțul lui Daniel Zamfir

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Daniel Zamfir a anunțat miercuri că s-a întâlnit cu ministrul Turismului din Arabia Saudită, Ahmed Al Khateeb, și cel din Qatar, Saad bin Ali Al Kharji. Acesta a precizat că ambii sunt deschiși pentru investiții în România.
Miniștii turismului din Arabia Saudită și Qatar, deschiși pentru investiții în România. Anunțul lui Daniel Zamfir
Sursa foto: Facebook / Daniel Catalin Zamfir
Ioana Târziu
04 nov. 2026, 18:53, Politic
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Într-o postare încărcată miercuri pe Facebook, Daniel Zamfir a anunțat că a participat la Târgul Internațional de Turism de la Londra.

În cadrul acestui eveniment, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a precizat că s-a întâlnit cu miniștrii turismului din Arabia Saudită și Qatar.

„Am avut două întâlniri extrem de productive cu ministrul Turismului din Arabia Saudită, Ahmed Al Khateeb, și cel al Qatarului, Saad bin Ali Al Kharji”, a specificat Daniel Zamfir.

Ministrul a scris că cei doi „au fost deschiși pentru a investi in infrastructura de turism din România”.

Zamfir precizează că este vorba despre „zona parcurilor de distracții și a turismului balnear”.

În perioada 3-5 noiembrie, România este prezentă la World Travel Market Londra 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism.

Delegația este condusă de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, și reunește 35 de coexpozanți.

„După șase ani sau chiar mai bine de atât, România participă din nou la World Travel Market Londra la nivel de ministru”, a declarat anterior Zamfir, care a spus că țara noastră urmărește să atragă parteneri și investitori pentru dezvoltarea turismului.

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