Ambasadorul Marii Britanii în România, în vizită la Ministerul Sănătății. Discuții despre trei direcții importante pentru sistemul de sănătate

„Astăzi, la Ministerul Sănătății, l-am primit pe Excelența Sa, domnul Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, pentru o discuție despre dezvoltarea serviciilor medicale și consolidarea colaborării dintre cele două țări”, a scris Alexandru Rogobete miercuri, pe Facebook.

Potrivit Ministrului Sănătății, discuțiile s-au axat pe trei direcții importante pentru sistemul de sănătate din România.

Una dintre aceste direcții o reprezi”tă dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative, „pentru a oferi pacienților cu afecțiuni grave sau cronice îngrijire specializată, demnitate și sprijin adaptat nevoilor lor”, afirmă Rogobete.

Cea de a doua o reprezintă extinderea și modernizarea serviciilor de recuperare medicală, „astfel încât pacienții să beneficieze de continuitatea tratamentului și de șanse mai bune de recuperare”, continuă el.

A treia direcție este atragerea investițiilor britanice în sistemul de sănătate din România, „inclusiv prin proiecte dezvoltate în regim de parteneriat public-privat (PPP), pentru modernizarea infrastructurii și extinderea serviciilor medicale”, potrivit ministrului.

Totodată, în cadrul discuțiilor, Alexandru Rogobete spune că au vorbit și despre schimbul de experiență, transferul de expertiză și valorificarea modelelor de bună practică din Marea Britanie.

„Cred că România are nevoie de investiții, parteneriate solide și deschidere către experiența internațională. Colaborarea cu partenerii britanici poate contribui la dezvoltarea unor servicii medicale moderne, accesibile și adaptate nevoilor pacienților”, a spus acesta.