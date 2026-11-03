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Rogobete anunță încă 230 de milioane de lei pentru zonele critice din sănătate. Unde vor merge banii

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat marți că zonele critice din sănătate vor primi în plus 230 de milioane de lei. Acesta precizează că, odată cu aceste suplimentări, „ajungem la sumele pe care Ministerul Sănătății le-a propus încă de la începutul acestui an”.
Rogobete anunță încă 230 de milioane de lei pentru zonele critice din sănătate. Unde vor merge banii
Ioana Târziu
03 nov. 2026, 17:00, Politic
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Alexandru Rogobete a transmis pe Facebook că 100 de milioane de lei în plus vor merge pentru Acțiunile Prioritare (AP) din sănătate, programele naționale ale Ministerului Sănătății prin care sunt finanțate direct cele mai critice zone din spitale: pacienții critici din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), pacienții cu accident vascular cerebral (AVC), pacienții cu infarct miocardic acut și alți pacienți cu afecțiuni grave.

Potrivit Ministrului Sănătății, „din suma totală alocată Acțiunilor Prioritare, 60 de milioane de lei merg către unitățile de Anestezie și Terapie Intensivă, 10 milioane de lei către programul pentru pacienții cu accident vascular cerebral și 9 milioane de lei către programul pentru pacienții cu infarct miocardic acut”.

De asemenea, „situația de criză din Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) va fi deblocată prin suplimentarea bugetelor cu încă 130 de milioane de lei, față de cele 150 de milioane de lei alocate acum două săptămâni. Reușim astfel să asigurăm materialele sanitare și medicamentele pentru cele mai mari urgențe din sănătate, dar și pentru secțiile în care sunt tratați pacienții critici”, continuă Rogobete.

Ministrul afirmă că, odată cu aceste suplimentări, „ajungem la sumele pe care Ministerul Sănătății le-a propus încă de la începutul acestui an, dar care, din păcate, au fost reduse din cauza lipsei de viziune și de înțelegere a sistemului de sănătate de către fosta conducere a Guvernului”.

Rogobete a mulțumit personalului medical pentru că „nu și-a pierdut încrederea”, asigurând totodată pacienții că „monitorizăm zi de zi situația din sănătate, astfel încât spitalele să poată acorda prompt serviciile medicale de care pacienții au nevoie”.

„Cu echilibru, cu dialog și cu calm, reușim să readucem încrederea în sistemul de sănătate”, a conchis Alexandru Rogobete.

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