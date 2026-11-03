România accelerează demersurile pentru aderarea la OCDE. Luca Niculescu anunță discuții cu șeful organizației

Luca Niculescu a anunțat marți, într-un mesaj publicat pe platforma X, că a avut o discuție pe care a descris-o drept excelentă cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann.

Premierul l-a caracterizat pe Cormann drept un prieten și un susținător important al României, evidențiind sprijinul acestuia pentru parcursul țării către aderarea la organizație.

„O discuție excelentă cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, un prieten și un susținător puternic al României”, a transmis Niculescu.

Mesajul reconfirmă interesul autorităților române pentru continuarea procesului de aderare și pentru valorificarea oportunităților oferite de colaborarea cu organizația internațională.

Excellent discussion with OECD Secretary-General @MathiasCormann, a strong friend and supporter of Romania. OECD accession process serves as an outstanding ground for good policies and practices in Romania, in the interest of the citizens and of the economy – an opportunity we intend to fully leverage, as outlined in the Government Program. Romania remains fully committed to becoming a member of the OECD family as soon as possible. — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 3, 2026

Aderarea la OCDE, o oportunitate pentru îmbunătățirea politicilor publice

Luca Niculescu a subliniat că procesul de aderare nu reprezintă doar un obiectiv de politică externă, ci și o oportunitate pentru adoptarea unor politici și practici administrative mai eficiente.

Potrivit acestuia, apropierea de standardele OCDE poate contribui la îmbunătățirea modului în care sunt elaborate și aplicate politicile publice în România, cu beneficii atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul economic.

„Procesul de aderare la OCDE reprezintă o bază extraordinară pentru politici și bune practici în România, în interesul cetățenilor și al economiei”, spune premierul.

Acesta a precizat că autoritățile intenționează să valorifice pe deplin această oportunitate, în conformitate cu obiectivele stabilite prin programul de guvernare.

România își reafirmă angajamentul de a deveni membră OCDE

În finalul mesajului, Luca Niculescu a reiterat determinarea României de a continua demersurile necesare pentru obținerea statutului de membru al organizației.

„România rămâne pe deplin angajată să devină membră a familiei OCDE cât mai curând posibil”, a transmis acesta.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică reunește state care cooperează pentru dezvoltarea unor politici economice și sociale bazate pe standarde și bune practici internaționale.

Pentru România, aderarea presupune evaluarea și alinierea unor domenii importante ale administrației și economiei la standardele organizației, proces care poate susține reformele instituționale și îmbunătățirea mediului de afaceri.