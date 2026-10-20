Nicușor Dan și Luca Niculescu, primele declarații după depunerea jurământului de către noul Guvern. Ce au transmis

Premierul Luca Niculescu a declarat, după depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, că noul Guvern va fi unul mixt, format din reprezentanți ai Partidului Social Democrat și persoane din societatea civilă, mediul academic și cel profesoral. Acesta a afirmat că își asumă responsabilitatea într-o perioadă dificilă și a subliniat că Executivul trebuie să fie ancorat în Europa și în relația transatlantică.

Niculescu i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată și pentru libertatea de a forma echipa guvernamentală, precizând că șeful statului a stabilit drept condiție ca noul Cabinet să aibă o orientare pro-occidentală.

„Rezultatul îl aveți în fața dumneavoastră. Este un guvern mixt, reprezentat de Partidul Social-Democrat, căruia vreau să-i mulțumesc pentru că și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care, într-adevăr, nu este simplă”, a declarat premierul.

Luca Niculescu: România poate să reușească ceea ce dorește

Noul premier a mulțumit și persoanelor din afara mediului politic care au acceptat să intre în Guvern, recunoscând că trecerea dintr-un domeniu profesional în spațiul public poate fi dificilă, în condițiile unei expuneri mediatice intense.

Luca Niculescu a afirmat că membrii Cabinetului sunt animați de dorința de a contribui la dezvoltarea țării și de a demonstra că România își poate valorifica potențialul.

„Sunt convins că toți cei de aici suntem animați de dorința de a face bine, de dorința de a arăta că România poate, pentru că am văzut că atunci când o dorește cu adevărat, România poate să reușească ceea ce dorește”, a spus premierul.

Acesta a mulțumit și partidelor care au decis să susțină noul Guvern în Parlament, deși nu au intrat la guvernare. De asemenea, i-a menționat pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, care au încercat anterior să formeze un Executiv.

La final, Niculescu a afirmat că privește perioada următoare cu încredere și speranță, în ciuda dificultăților pe care le va avea de gestionat noul Guvern.

Nicușor Dan, avertisment pentru noul Guvern: Probabil că o să fie mai greu decât a fost acum

La rândul său, președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru formarea echipei guvernamentale și obținerea voturilor necesare în Parlament.

Șeful statului a avertizat că perioada următoare ar putea fi mai dificilă și a subliniat că Executivul va trebui să găsească un echilibru între obligațiile financiare ale României, așteptările populației și nevoia de reforme.

Nicușor Dan a mulțumit fostului premier Ilie Bolojan și membrilor cabinetului său pentru activitatea desfășurată, amintind că, în cele cinci luni și jumătate fără un Guvern cu puteri depline, România a continuat să gestioneze obiective importante, precum PNRR, programul SAFE și negocierile pentru aderarea la OCDE.

Președintele a evidențiat și importanța investițiilor în digitalizare și inteligență artificială, afirmând că România trebuie să își valorifice avantajele competitive și să țină pasul cu evoluțiile economiei globale.