„Drepturile pe care le avem în calitate de cetățeni europeni trebuie respectate indiferent de țara în care trăim sau muncim” a scris Victor Negrescu duminică, pe contul său de Facebook.

Europarlamentarul a precizat că a discutat din nou cu Ombudsmanul European, Teresa Anjinho, „despre protejarea drepturilor cetățenilor europeni, inclusiv ale românilor din diaspora, și despre necesitatea creșterii transparenței instituțiilor europene”.

„Este important ca oamenii să își cunoască drepturile, să știe cui să se adreseze atunci când acestea nu sunt respectate și să beneficieze de sprijin în demersurile lor”, a precizat Negrescu.

În acest sens, a menționat că un subiect important îl reprezintă protejarea minorilor români din diaspora, „având în vedere inclusiv cazurile familiilor Samson și Bodnariu, cu care am discutat recent”.

De asemenea, au fost abordate și teme despre noile provocări generate de digitalizare și de utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică, „de la protejarea datelor personale până la prevenirea discriminării și asigurarea transparenței deciziilor”.

Negrescu a precizat că acordă „o atenție deosebită modului în care instituțiile europene își explică deciziile și răspund sesizărilor cetățenilor”.

„Apartenența la Uniunea Europeană nu înseamnă doar acces la oportunități, ci și garanția că drepturile noastre sunt respectate și apărate”, a conchis Victor Negrescu.